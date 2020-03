喝一杯直上宇宙！「To Infinity and Beyond」太空酒吧

想體驗在太空艙裡喝酒的感覺嗎?位於捷運忠孝復興站與忠孝敦化站間的東區小巷弄中,藏著一間以「太空艙」為主題的酒吧,融入宇宙太空等元素,從裝潢到調酒都讓人眼睛一亮!

近期新開幕的酒吧「To Infinity and Beyond」採用太空站風格作為店內主題,從入口處就讓你有如置身NASA,來訪的客人必須先按下紅色按鈕開啟艙門,映入眼簾的純白太空艙、六角形的桌子、包廂裡的大隕石吊飾,讓人彷彿真的置身太空艙。

「To Infinity and Beyond」在設計上投入許多心血,營造太空探險的樂趣,不只裝潢上的巧思,酒單上的每項酒品取名也都精心設計,端上來的調酒也很有銀河系的感覺,讓人有種變成薩諾斯的感覺,一手掌握整個銀河系。

店內販售的調酒改編經典調酒,希望透過科學技術,加入現代的想像力,重新詮釋每一杯經典調酒的更多可能性,而未來他們也計畫將調酒的技術帶入無酒精飲品中,即便是不喝酒的朋友,來到這也能開心享受氣氛,想感受更多店內的氛圍嗎?那就揪朋友週末一起到台北東區來趟宇宙小探險吧!

INFO:

To Infinity and Beyond

地址:台北市大安區敦化南路一段160巷13號

電話: 02-87718890

營業時間:20:00-01:00

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康