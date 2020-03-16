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喝一杯直上宇宙！「To Infinity and Beyond」太空酒吧

聯合報 / 消費中心／即時報導
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想體驗在太空艙裡喝酒的感覺嗎？位於捷運忠孝復興站與忠孝敦化站間的東區小巷弄中，藏著一間以「太空艙」為主題的酒吧，融入宇宙太空等元素，從裝潢到調酒都讓人眼睛一亮！

近期新開幕的酒吧「To Infinity and Beyond」採用太空站風格作為店內主題，從入口處就讓你有如置身NASA，來訪的客人必須先按下紅色按鈕開啟艙門，映入眼簾的純白太空艙、六角形的桌子、包廂裡的大隕石吊飾，讓人彷彿真的置身太空艙。

「To Infinity and Beyond」在設計上投入許多心血，營造太空探險的樂趣，不只裝潢上的巧思，酒單上的每項酒品取名也都精心設計，端上來的調酒也很有銀河系的感覺，讓人有種變成薩諾斯的感覺，一手掌握整個銀河系。

店內販售的調酒改編經典調酒，希望透過科學技術，加入現代的想像力，重新詮釋每一杯經典調酒的更多可能性，而未來他們也計畫將調酒的技術帶入無酒精飲品中，即便是不喝酒的朋友，來到這也能開心享受氣氛，想感受更多店內的氛圍嗎？那就揪朋友週末一起到台北東區來趟宇宙小探險吧！

INFO：

To Infinity and Beyond

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷13號

電話： 02-87718890

營業時間：20:00-01:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／To Infinity and Beyond ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

太空 東區

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