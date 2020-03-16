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只有4天！六福村「2人只要499」共慶小犀牛誕生
經歷過18個月的孕期，全台第一隻人工飼養的母犀牛「妮妮」於3月15日在六福村生下一隻公犀牛寶寶，讓六福村的犀牛家族增添新成員。為了慶祝新生命的誕生，六福村也限時4天推出「單人499元、第2人免費」的平日入園方案，堪稱近期最低優惠價。
佔地達百公頃的六福村，結合有生態動物園與43種遊樂設施。六福村表示，8歲大的妮妮是台灣第一隻由人工飼養長大的犀牛，因沒有生產經驗，所以現在母子都仍在產房由獸醫師協助照顧，不會對外公開亮相。而新誕生的小犀牛，目前尚未命名，未來則會取母親的「妮」字以延續傳統。
六福村近期曾推出情人節公主抱、愛的迫降等入園優惠，都在網路上造成討論話題。本次為了慶祝小犀牛誕生，3月17日至3月20日期間，六福村推出為期4天的平日入園方案，原價每人999元，優惠價499元，而且同行者可享第2人免費的折扣，等於兩人只要499元。六福村也表示，目前園內共有22隻犀牛，雖然小犀牛還不會出來見客，但民眾都可透過遊園車，或是入住六福莊時，近距離觀察犀牛生態。
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