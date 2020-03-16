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來自天空最時尚！LV新表 航太科技、隕石上身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Tambour World Time Runway腕表，122萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour World Time Runway腕表，122萬元。圖／路易威登提供

說到頂級製表工藝，精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）或許不是所有人第一個想到的品牌，但所推出的表款，無疑都有實力在頂級製表領域佔上一席之地。全新推出的Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève日內瓦印記認證飛行陀飛輪，以獨門的航太科技材質製造、凸顯融入品牌特色logo的機芯結構，令人驚艷。Escale Spin Time Meteorite則以將來自外太空的隕石作為表盤，並推出搭載新機芯的Tambour World Time Runway環球之旅腕表

Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève日內瓦印記認證飛行陀飛輪腕表，以輕量化為出發點，採航太材質。46毫米的表殼外圈為獨門的CarboStratum®，在特定溫度下疊合壓縮百餘層碳纖維而成，硬度極高的複合碳纖維疊片再經多次元銑床加工，形成Tambour（法文意為鼓）表款柔和的曲線，貼合grade 5鈦金屬基底。

而由著名表廠La Fabrique du Temps打造的飛行陀飛輪機芯，9點位置的陀飛輪框架為Monogram花朵造型，也以超輕量的鈦金屬打造，動力儲存長達80小時。整體何形開放架構巧妙融入LV的logo圖樣，精緻倒角等手工細節亦獲日內瓦印記認證。而此表也有推出奢華的鑲鑽款，定價逾千萬台幣。

Escale Spin Time系列腕表以品牌起家的行李箱為靈感，採用12個圍繞表盤的方塊顯示時間，取代傳統指針，自2009年問世以來就是品牌最具代表性的創作之一。新作41毫米尺寸的Escale Spin Time Meteorite，以黑色PVD塗層精鋼襯托玫瑰金的高雅黑金配雙色表殼，表盤則首度用上墜落納米比亞的Gibeon隕石雕刻成型，因為隕石質脆，光是一片表盤就需要2天的時間雕琢。

同時發表的46毫米Tambour World Time Runway環球之旅腕表，全新LV107自動機芯以雙中央時針和分針取代轉盤，表盤採全球機場跑道常用的黑、白和黃色為主視覺，為腕表Runway名稱來由，城市縮寫則在藍寶石水晶玻璃上，讓人能一眼讀取24個時區的時間。如果中央時分針顯示的時間符合12點位置城市的時間，就能輕易根據其他首都的位置推斷其時間。

路易威登Tambour World Time Runway腕表，122萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour World Time Runway腕表，122萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon將品牌logo融入機芯。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon將品牌logo融入機芯。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon日內瓦印記認證飛行陀飛輪腕表，848萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon日內瓦印記認證飛行陀飛輪腕表，848萬元。圖／路易威登提供
路易威登Escale Spin Time Meteorite腕表，167萬元。圖／路易威登提供0,000
路易威登Escale Spin Time Meteorite腕表，167萬元。圖／路易威登提供0,000
Tambour Curve Flying Tourbillon表殼外圈為獨門的CarboStratum®材質。圖／路易威登提供
Tambour Curve Flying Tourbillon表殼外圈為獨門的CarboStratum®材質。圖／路易威登提供
路易威登Escale Spin Time Meteorite腕表，167萬元。圖／路易威登提供
路易威登Escale Spin Time Meteorite腕表，167萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon將品牌logo融入機芯。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Flying Tourbillon將品牌logo融入機芯。圖／路易威登提供

腕表 品牌 隕石

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