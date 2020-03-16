來自天空最時尚！LV新表 航太科技、隕石上身

說到頂級製表工藝，精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）或許不是所有人第一個想到的品牌，但所推出的表款，無疑都有實力在頂級製表領域佔上一席之地。全新推出的Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève日內瓦印記認證飛行陀飛輪，以獨門的航太科技材質製造、凸顯融入品牌特色logo的機芯結構，令人驚艷。Escale Spin Time Meteorite則以將來自外太空的隕石作為表盤，並推出搭載新機芯的Tambour World Time Runway環球之旅腕表。

Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève日內瓦印記認證飛行陀飛輪腕表，以輕量化為出發點，採航太材質。46毫米的表殼外圈為獨門的CarboStratum®，在特定溫度下疊合壓縮百餘層碳纖維而成，硬度極高的複合碳纖維疊片再經多次元銑床加工，形成Tambour（法文意為鼓）表款柔和的曲線，貼合grade 5鈦金屬基底。

而由著名表廠La Fabrique du Temps打造的飛行陀飛輪機芯，9點位置的陀飛輪框架為Monogram花朵造型，也以超輕量的鈦金屬打造，動力儲存長達80小時。整體何形開放架構巧妙融入LV的logo圖樣，精緻倒角等手工細節亦獲日內瓦印記認證。而此表也有推出奢華的鑲鑽款，定價逾千萬台幣。

Escale Spin Time系列腕表以品牌起家的行李箱為靈感，採用12個圍繞表盤的方塊顯示時間，取代傳統指針，自2009年問世以來就是品牌最具代表性的創作之一。新作41毫米尺寸的Escale Spin Time Meteorite，以黑色PVD塗層精鋼襯托玫瑰金的高雅黑金配雙色表殼，表盤則首度用上墜落納米比亞的Gibeon隕石雕刻成型，因為隕石質脆，光是一片表盤就需要2天的時間雕琢。