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超過百款香檳任選！華麗復古酒吧《OPIUM》降臨信義區

聯合報 / 消費中心／即時報導
圖／OPIUM Champagne Bar ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／OPIUM Champagne Bar ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

堪稱培養出最多冠軍調酒師的台北知名酒吧 Alchemy 近日推出全新品牌【OPIUM Champagne Bar】，位於夜生活繁盛的台北 101 旁。也是由注重生活品味的室內設計師蘇子怡（Vivian）一手打造，以濃厚的法式古典風情為概念，採用大片落地窗，搭配挑高空間和高掛絢爛的水晶燈，適合讓女性和閨蜜一起小酌暢談或是獨自與香檳來一場浪漫邂逅。

走新古典風格的香檳吧，OPIUM 選了逾上百款不同的香檳，舒適環境跟齊全的酒款，絕對是香檳控不能錯過的地方！OPIUM的香檳逾上百款，既有膾炙人口的香檳，也有產量少、口味獨特的限量小農香檳。除了經典調酒外，秉持永續環保的概念，透過創新實驗，OPIUM將可利用的食材發揮得淋漓盡致，不浪費過剩的水果和果皮，改良大家熟悉的經典酒譜，加入水果的甜味和清香，帶來味蕾的驚喜。

長久以來香檳都被包裝為奢華的高端產品行銷，對於一般消費者而言，香檳不是那麼平易近人、負擔得起的。近年來，香檳混搭國民美食在日本已大受歡迎，例如：香檳搭配日式煎餃，豬肉的香甜配上香檳的甘酸，帶來了感官愉悅的刺激。OPIUM 將這樣的風潮引進台灣，提供輕鬆的台灣街邊美食，例如：滷味、手工水餃、夜市炸物，消費者甚至能從外送平台點餐，顛覆了一般人搭配香檳的可能性，創造出國民美食的另一番風味。

在選酒上，OPIUM 一口氣選了逾上百款不同的香檳，對於喜歡香檳的人來說，選酒的品項相當的齊全豐富，而除了大家常見的幾個香檳品牌是基本款外，還有如 ALFRED GRATIEN、Boll & Cie、Salon 等多個產量少、口味獨特的限量小農香檳的品牌可以選擇。

推薦調酒：

Champagne Colada

蘭姆酒/ 椰奶/ 鳳梨/ 香檳

以最具夏日風情的當季熱帶水果：椰奶、鳳梨和迷人的香檳結合，再搭配萊姆酒的甘蔗果香，酸甜的水果香氣和細緻的汽泡口感，絕對是夏天沁涼的代表作。

French 75

琴酒/接骨木花/香檳

以琴酒的杜松子柑橘為基底與香檳獨特的果酸味相呼應，高雅清甜的滋味配上接骨木花利口酒的清香芬芳，打造一場清爽迷人的味覺饗宴。

Pisco Sour

秘魯麝香白蘭地/糖/萊姆/蛋白/苦精

由新鮮萊姆、柑橘等水果風味與白蘭地調和的特色經典酒款，苦精平衡酸甜勾勒出木質尾韻，豐富了酒款的風味層次，最後鋪上打發的蛋白增添清甜口感。

Info│OPIUM Champagne Bar

地址：台北市信義區信義路五段16之2號1樓

電話：02-8780-2258

營業時間：20:00-03:00 （4/1起開放下午酒時段：14:00-19:00）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／OPIUM Champagne Bar ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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品牌 鳳梨

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