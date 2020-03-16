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各地接連宣布禁師生出國 台大醫：邏輯不通

法國精品 LVMH 動員防疫! 香水工廠改裝「全力生產消毒劑

LVMH大手筆！全力投入製造乾洗手 免費供法國防疫物資

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安潔莉納代言的嬌蘭香水，母集團LVMH宣布工廠將全力投入製造乾洗手，為法國提供防疫物資。圖／嬌蘭提供
安潔莉納代言的嬌蘭香水，母集團LVMH宣布工廠將全力投入製造乾洗手，為法國提供防疫物資。圖／嬌蘭提供

沒想到乾洗手也有比演唱會更秒殺的一天！新冠肺炎疫情燃燒全球，乾洗手全面大缺貨，南韓政府甚至祭出高額罰金嚴逞囤貨者，泰國政府也開始宣導民眾自製洗手消毒品。擁有包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）等諸多精品品牌的龍頭集團LVMH，昨日宣布，旗下三家最大的香水工廠將投入全力為法國製造乾洗手，且全部免費提供。

外電指出，這是由LVMH集團董事CEO Bernard Arnault親自下令，自本週一（3月16日）起，原本為迪奧、嬌蘭（Guerlain）、紀梵希（Givenchy）生產香水的工廠，將開始全力投入製造乾洗手。所生產的乾洗手商品將無償直接送給法國防疫單位及醫院。集團聲明稿中強調，LVMH集團希望能協助更多人能保護自己、避免疫情擴大。

LVMH集團宣布旗下包括嬌蘭等品牌的香水工廠，將全力投入製造乾洗手，為法國提供防疫物資。圖／嬌蘭提供
LVMH集團宣布旗下包括嬌蘭等品牌的香水工廠，將全力投入製造乾洗手，為法國提供防疫物資。圖／嬌蘭提供

疫情 法國 新冠肺炎

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