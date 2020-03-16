好市多必買商品有哪些？ 網友異口同聲點名兩樣
美食大賣場好市多商品琳瑯滿目，民眾時常推著滿滿一車的商品走出賣場，而這麼多商品，有什麼是大家「必買的商品」？就有網友好奇大家必買的好市多商品，在PTT女孩版發文詢問，當中「牛奶」及「牛肉」被最多網友點名。
網友13日在PTT「WomenTalk版」發文，他首先分享自己的購物經驗，指當天到好市多補貨，當晚便用購買的牛肉當晚餐，覺得人生真的不能沒有肉。接著便詢問有沒有什麼東西是「去好市多必買的」。
當中最多網友留言的兩項產品，分別是「牛肉」及「牛奶」，「科克蘭牛奶有特價就抓個幾組」、「牛奶、小可頌、紅酒、雞翅、無籽葡萄」、「牛肉、藍莓、起司、美生菜」、「牛排、酒」、「一定會買牛奶啊」、「生鮮，特別是牛肉」。
網友也點名其他幾樣商品，「真心推鱸魚，沒魚臭味」、「最近喜歡帶尾蝦仁」、「有個鹽味檸檬糖便宜好吃還可以當喉糖」、「6件599的白T」、「155兩入葡萄汁」、「水果，上次買的無籽葡萄好吃！」
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