天空藍進化「冰藍色」 BV春夏包包氣質滿分！

今年春夏有個顏色你一定要留意，那就是帶點夢幻天真氣息的天空藍！日前我們才看到Tory Burch以黛安娜王妃為靈感，打造了一系列天空藍的包款，這次就來看看熱門人氣義大利品牌BOTTEGA VENETA春夏的天空藍系列有哪些單品吧！

其實在BOTTEGA VENETA的官方名稱上為這個色彩取了一個更奇幻的名字叫「冰藍色」，仔細看確實比天空藍多了一點「灰」，帶點岩石感，展現出更為冷冽俐落的風格。

BOTTEGA VENETA在春夏推出多款冰藍色的包包和小皮件，除了從前幾季就已經成為時尚達人人手一包的Padded Cassette之外，今年新的「可頌包」Shoulder Pouch、結合櫸木元素的BV Snap以及多款手拿包和編織皮夾等等都以冰藍色打造出超有氣質的新面貌，柔美清新的色調是不是很迷人呢？ 編織手拿包。圖／摘自BOTTEGA VENETA官網

荷蘭時尚部落客Linda Tol拎BV Snap櫸木編織小羊皮手拿包。圖／BOTTEGA VENETA提供

Padded Cassette編織小羊皮肩背包，88,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供

Envelope Clutch小羊皮手拿包，65,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供

迷你編織Jodie Bag也推出冰藍色款。圖／摘自BOTTEGA VENETA官網

立體編織小羊皮手拿包，26萬6,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供

迷你編織背包。圖／摘自BOTTEGA VENETA官網

BV Snap櫸木編織小羊皮手拿包，10萬8,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供 Padded Cassette包也推出冰藍色款。圖／BOTTEGA VENETA提供

時尚造型師Alexandra Carl拎BV Snap櫸木編織小羊皮手拿包。圖／BOTTEGA VENETA提供

Shoulder Pouch小牛皮肩背包(小)，89,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供