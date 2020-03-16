快訊

南韓「教會疫情」再來! 首都圈社區教堂46名教友感染

疫情下的政壇波濤 準副總統賴清德另樹政治旗幟、動作頻頻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期一就是要來一杯！Animal Life 買醉人生陪你喝到趴

聯合報 / 消費中心／即時報導
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

憂鬱的星期一，看著這些喝茫的動物們讓人療癒了不少。買醉人生第一彈推出了一共4+1款色違版的動物公仔，朋友相聚喝一杯、下班放鬆喝一杯、獨自品味人生喝一杯，人生不管是喜怒哀樂都有的好良伴！ 這次每款搭配了釀酒小木樽(酒桶)可以讓動物們坐在上面啜飲美酒喔!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

熊貓喝著紹興酒 看著圓滾滾的熊貓用著木勺從紹興酒桶撈出美酒慢慢啜飲，呆萌又可愛，不知道熊貓品著酒在想什麼事情呢?

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

帥氣的俄羅斯狼品嘗著伏特加，戴雪地帽的狼平日在雪地狩獵也要為耳朵保暖，在寒冷的國家生活也要喝點烈酒抵抗寒冬!疑!!喝的酒是純正的伏特加啊!!看他豪邁的”採罐”(台語)就知道哥不是省油的燈，今天不來個好幾手是不會罷休的!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

別看沉穩的麋鹿慢慢地喝著清酒，他可是千杯不醉的高手喔! 盤著腿沉思著什麼，就知道誰是這個局的老大了!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

穿著充滿台灣味的吊嘎巴哥犬喝著清涼的啤酒消消暑降低一下自體脂肪燃燒的熱度以及化解一下今天的煩惱跟憂愁，任何煩惱都可以拋到腦後!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

目前 Animal Life 買醉人生第一彈已經開放台灣地區限量購買了，想整套蒐藏的話千萬不要錯過了！

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。
圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

保暖 俄羅斯

延伸閱讀

熊貓外送員遇逆向機車撞上 對方沒道歉還持短棒飆粗話

熊貓全台免運！加碼麥當勞超殺優惠 網友狂買「25元麥脆雞腿」

FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

鏡頭背後／小熊貓好吃驚？中國生物學家的「兩個物種」新發現

相關新聞

U值媒／「符號學」愛好者的解碼樂園

立於豪華的迴廊凝望鬱鬱蔥蔥的花園，或是由花園仰望華美絕倫的雷加萊拉宮殿，不由得讚嘆富於藝術品味並醉心於秘教符號的莊園主人及匠心獨運的建築師！整個雷加萊拉莊園儼然是一個神話般的建築組合，充分反映主人的興趣和意識型態，著實是一座令人目不暇給又能啟發靈思的魅力莊園。喜愛符號學的人，應視此地為神秘又迷人的解碼樂園！

U值媒／韭菜燒豆腐 鹹香家常下飯菜

春天韭菜上市了，而且非常新鮮，我就非常喜歡吃韭菜，經常買一些韭菜在家裡製作美味，比如韭菜水餃，韭菜盒子，另外還可以炒各種家常菜，韭菜的味道確實挺獨特，雖然吃完之後有異味，但毫不影響這道菜的魅力，不知道大家是否也喜歡吃韭菜呢？如果大家比較愛吃的話，可以買上一些，回家簡單操作，和網友分享豆腐搭配水會有另種美味。

天空藍進化「冰藍色」 BV春夏包包氣質滿分！

今年春夏有個顏色你一定要留意，那就是帶點夢幻天真氣息的天空藍！日前我們才看到Tory Burch以黛安娜王妃為靈感，打造...

星期一就是要來一杯！Animal Life 買醉人生陪你喝到趴

憂鬱的星期一，看著這些喝茫的動物們讓人療癒了不少。買醉人生第一彈推出了一共4+1款色違版的動物公仔，朋友相聚喝一杯、下班...

樂天皇朝與美滋鍋發「續攤券」 吃多少送多少

新冠肺炎疫情重挫餐飲觀光，樂天餐飲集團今（16）日宣布，旗下在台北三間門市，為感謝於此艱困時刻支持的顧客，推出「揪你續攤...

慕赫2.81威士忌品酩會 私廚搭絕配餐點創「帝王享受」

被譽為「達夫鎮野獸」的神祕傳奇酒廠Mortlach慕赫，先前在全球推出12年、16年、20年三款頂級蘇格蘭單一麥芽威士忌...

24公尺高、120種設施！世界最大「萬博BEAST」迷宮開幕

喜歡挑戰體能設施的玩家，去日本又有新去處了！位於大阪萬博公園內的「萬博BEAST」甫於3月15日正式啟用，整座設施高達2...

U值媒／疫情使我看清了什麼？

我們都在活著，但我們是以什麼形態活著？在我們的生命中，我們都在學習如何活著。但我們卻不是很肯定我們以什麼形態活著。這是一個極度抽象，卻又纏繞我們的命題。就像病毒，肉眼看不見，卻又不能說病毒不存在。我們可以說出自己的職業，比如我是一位諮詢師，或者說我是一位作家。我可以說出自己的身份，我籍貫何處，我是某某社區的居民。我還能說出我和周圍人們的相對關係，我是某某人的孩子，我是某只貓的主人。

「星座命定威士忌」大解密！獅子要煙燻、水瓶愛清爽

威士忌品牌百百款，就像人的性格百百種，要如何找到最適合自己的命定酒？走進酒吧，又該如何點酒？有酒商就根據12星座的12種...

歐美疫情告急！佳士得紐約、巴黎拍賣無限延期

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）今日突然透過官網公告，因應新冠肺炎在歐美疫情持續擴大，並根據世界衛生組織...

GT Edition專屬套件加價升級 Subaru Forester跑格獨具

去年10月Subaru總代理台灣意美汽車股份有限公司，導入亞太市場專屬XV GT Editio特仕車且廣受好評之後；日前再引進Forester GT Edition休旅車。Forester GT Edition能在2.0i-L/2.0i-L EyeSight或2.0i-S/2.0i-S EyeSight等車型任意搭配。以Subaru Forester 2.0i-L建議售價103萬台幣為例，加價8.5萬元就能擁有GT Edition勁裝。至於Subaru Forester 2.0i-S以上車型則只要加價7萬台幣即可升級。

山居歲月訪「宋居」 曲水流觴添雅趣

隱身南投山林間的「宋居」，原為一代茶王為家族所打造的隱逸居所，後對外開放成為頂級民宿。聯合報系有行旅企畫「企業家山居歲月系列之山澗園林宋居」，引領旅人來到這座具唐宋古風的庭院裡，享受與世隔絕的優雅靜謐氛圍。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久

疫情圖表／旅遊警示狂響 這34地區入境需居家檢疫14天

台酒300ml防疫酒精 擴大6通路開賣

把握好天氣 吳德榮：周三水氣增多天氣漸轉變

逼藥師下跪婦找到了 公會呼籲：請多體諒給藥師微笑

史上降最大 油價創近4年新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。