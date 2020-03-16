星期一就是要來一杯！Animal Life 買醉人生陪你喝到趴

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

憂鬱的星期一，看著這些喝茫的動物們讓人療癒了不少。買醉人生第一彈推出了一共4+1款色違版的動物公仔，朋友相聚喝一杯、下班放鬆喝一杯、獨自品味人生喝一杯，人生不管是喜怒哀樂都有的好良伴！ 這次每款搭配了釀酒小木樽(酒桶)可以讓動物們坐在上面啜飲美酒喔!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

熊貓喝著紹興酒 看著圓滾滾的熊貓用著木勺從紹興酒桶撈出美酒慢慢啜飲，呆萌又可愛，不知道熊貓品著酒在想什麼事情呢?

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

帥氣的俄羅斯狼品嘗著伏特加，戴雪地帽的狼平日在雪地狩獵也要為耳朵保暖，在寒冷的國家生活也要喝點烈酒抵抗寒冬!疑!!喝的酒是純正的伏特加啊!!看他豪邁的”採罐”(台語)就知道哥不是省油的燈，今天不來個好幾手是不會罷休的!

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

別看沉穩的麋鹿慢慢地喝著清酒，他可是千杯不醉的高手喔! 盤著腿沉思著什麼，就知道誰是這個局的老大了!

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穿著充滿台灣味的吊嘎巴哥犬喝著清涼的啤酒消消暑降低一下自體脂肪燃燒的熱度以及化解一下今天的煩惱跟憂愁，任何煩惱都可以拋到腦後!

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目前 Animal Life 買醉人生第一彈已經開放台灣地區限量購買了，想整套蒐藏的話千萬不要錯過了！

圖/研達國際※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。