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24公尺高、120種設施！世界最大「萬博BEAST」迷宮開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
萬博BEAST共有120種遊戲項目，大人小孩都可體驗。圖／取自萬博BEAST官網
萬博BEAST共有120種遊戲項目，大人小孩都可體驗。圖／取自萬博BEAST官網

喜歡挑戰體能設施的玩家，去日本又有新去處了！位於大阪萬博公園內的「萬博BEAST」甫於3月15日正式啟用，整座設施高達24公尺，共集結120種遊樂項目，是「全世界最大的戶外體能迷宮」，不論是大人或小孩，都可以在此挑戰極限。

萬博BEAST是由德國專利技術打造而成的大型六角形運動設施，區分為4層結構與天空迴廊，總高度為24公尺，佔地面積約926平方公尺（約280坪）。在整座建築中，規劃有空中腳踏車、平衡木、攀網、走繩索、空中步道、空中衝浪等120種的遊樂項目，宛若巨大版的「極限體能王」挑戰賽，不只考驗手腳並用的協調性、體能，更要克服在空中漫步的懼高感，相當刺激。

同樣是大型戶外體能迷宮，相模湖度假區森林遊樂園規劃有92種挑戰設施、滋賀農業公園則有72種設施，擁有120種項目的萬博BEAST，已成為全世界最大的戶外體能迷宮；而且周圍被綠意環繞，玩家都可以依照個人喜好安排挑戰路線、感受週邊景緻。若不想自虐，也可以直接登上頂端的天空迴廊，登高眺望萬博紀念公園的景色。

有意挑戰萬博BEAST的玩家，全程均需穿戴安全設備，身高限制125公分以上、體重限制120公斤以下，並且需小學生以上才可參加。成人每位3,500日圓（約新台幣1,000元），孩童每人3,000日圓（約新台幣860元）。有意前往的民眾，可待疫情過後，安排一趟極限體能之旅。

高24公尺、120種遊樂項目的萬博BEAST，是全世界最大的戶外體能迷宮。圖／取自萬博BEAST官網
高24公尺、120種遊樂項目的萬博BEAST，是全世界最大的戶外體能迷宮。圖／取自萬博BEAST官網
萬博BEAST規劃有攀網、平衡木等多種設施。圖／取自萬博BEAST官網
萬博BEAST規劃有攀網、平衡木等多種設施。圖／取自萬博BEAST官網
充滿刺激感的高空平衡車。圖／取自萬博BEAST官網
充滿刺激感的高空平衡車。圖／取自萬博BEAST官網

疫情 遊樂園 大阪

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