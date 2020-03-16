慕赫2.81威士忌品酩會 私廚搭絕配餐點創「帝王享受」

被譽為「達夫鎮野獸」的神祕傳奇酒廠Mortlach慕赫，先前在全球推出12年、16年、20年三款頂級蘇格蘭單一麥芽威士忌。最近推出全新750ml包裝，呈現極具當代奢華質感的設計，保留品牌最引以為傲的豐富層次與濃厚口感。這次特別替udn style讀者爭取到3個品酩會名額，不僅現場可以品飲慕赫2.8112/16/20年威士忌，還可享受到私廚為慕赫12/16/20年打造絕配餐點。

Mortlach慕赫2.81誕生於1823年達夫鎮(Dufftown)首座合法威士忌酒廠，為該區最為經典且獲獎無數的蘇格蘭單一麥芽威士忌。由於採用的2.81蒸餾法極為精密耗時，產量一直非常稀少，創立後長達一世紀，大部分酒液均做為頂級調和式威士忌基酒(包含知名的約翰走路藍牌)，僅有極少量的比例用於製作單一麥芽威士忌，世人雖對於其製酒工藝與酒液風味深感興趣，但始終不得其門而入，僅有微乎其微的頂級行家，透過其限量發行酒款，有幸一窺奧秘。而今透過其全新系列的上市，如此超然非凡的“豐”味，終於得以揭面於世人眼前，讓更廣大的威士忌愛好者得以品酩享受。

Mortlach慕赫2.81的全新系列四支酒款，提供消費者不同於市面上其他品牌的品飲體驗，在風味上承襲了Mortlach酒廠醇厚多層次的獨特個性，但以不同方式入桶熟成。其中12年透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，創造圓潤且細緻的絕佳風味，最能體現品牌獨特「肉質(Meaty)」風味，暱稱為「小女巫(Wee Witchie)」，是品牌入門首選；14年是辛香味最濃厚的一款，旨在紀念 Alexander從遠東歸來的返鄉之旅，暱稱為「旅行者珍藏(Alexander’s Way)」；20年則啟發自Dr. Cowie的私藏酒款，以Mortlach酒廠最珍稀的酒液熟成，整體調性和諧卻富有層次，暱稱為「家傳藍勛(Cowie’s Blue Seal)」。

而作為新系列上市主打款的16年，完美復刻90年代限量版Flora & Fauna系列中價格高漲、一瓶難求的絕版逸品Mortlach慕赫16年，同樣以100%雪莉桶熟成，呈現甜美與乾果辛香口感，獲得世界知名威士忌專家Dave Broom盛讚更勝酒款：「威士忌不單是液體，而是美好生活的寫照。全新的慕赫就像是一道開通歲月的隧道，將回憶中那已不可觸及的經典與美好引渡回歸，就像是暗夜裡森林中的野獸，終帶著霸氣，王者歸朝」。全新Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌已上市，全球機場免稅通路也同步推出獨家販售酒款─ Mortlach慕赫14年單一麥芽威士忌。

*禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒

*DIAGEO提倡理性飲酒，貼心提醒請依照法規標示警語。

此次活動將會品酩到一瓶難求的絕版逸品Mortlach慕赫16年，以及12年與20年，搭配3項餐食，活動辦法與注意事項如下，請詳閱後參加。

🥃活動方式：

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留言：你最想和誰一起品飲慕赫2.81威士忌

🥃活動時間：即日起至3/18 23:59止

🥃名單公布：3/19(四)於臉書貼文中公布，需於3/20(五) 12:00前私訊udn style小編，回覆個人資料包括臉書帳號、真實姓名、手機號碼、E-mail、身分證正面照片(品酩會現場需攜帶身分證，以便核對資料使用)

🥃注意事項：未滿18歲及孕婦請勿參加。

「喝酒不開車，開車不喝酒；禁止酒駕，安全有保障」

【品酩會活動資訊】

日期：2020.03.21 (六) 19:30

地點：帝亞吉歐品酩會所

✰✰✰注意事項✰✰✰

1. 依中華民國菸酒管理法規定，不得販售酒品予未成年人，參加本活動者需年滿18歲，未滿18歲者，本公司有權取消其參加及兌獎資格。

2. 孕婦請勿飲酒。

3. 得獎者限本人參與不得作其他轉讓。

4. 實際餐點由主辦單位決議，恕不提供特殊忌口食材，敬請見諒。

5. 「喝酒不開車，開車不喝酒；禁止酒駕，安全有保障」請多利用大眾運輸工具抵達活動現場。

6. 提倡適度飲酒、品酒不拚酒，品酒會禁止裝瓶。

7. 本活動由帝亞吉歐有限公司主辦，聯合報系僅配合活動宣傳，有關活動詳情請洽帝亞吉歐有限公司。

8. 本活動僅限在中華民國台灣(包含金門、馬祖、澎湖)地區設有住所之本國人或外國人參加。

9. 參加者應詳實填寫回函中之詳細資料，並同意填寫資料均真實。如經查未提供正確資訊，或未詳細填寫個人基本資料或冒用/盜用任何第三人之資料，視同放棄得獎資格。如因導致本公司無法通知其得獎訊息或寄送獎品時，本公司不負任何責任。

10. 本活動如有任何因電腦、網路、電話、技術、郵寄或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動所寄出之資料有延誤、遺失、錯誤、無法辨識或毀損所導致資料無效之情況，贈獎資格視同放棄。聯合報系不負任何法律責任，參與活動或得獎者亦不得有異議。

11. 若使用者以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知。

12. 中獎者不得要求獎品折現、更換或轉讓。

✰✰✰個資保護法相關條文✰✰✰

1. 參加本次「Mortlach品酩會」表示同意主辦單位將蒐集您的個人資料，並作為本次活動之活動聯繫、活動公告、後續處理、聯絡及紀錄等行銷目的使用之用途。

2. 參加本次「Mortlach品酩會」代表參與者接受提供基本資料上的個人資料及遵守所有由主辦方要求之活動條款、細則、須知及有關領取獎項附有的條款及細則，亦配合活動抽獎單位提出所需之領獎條件、時限及相關文件，若不能於主辦方所訂定之期限內，完成領獎程序，視同放棄參加或領獎之資格。

3. 主辦單位及其關係企業對於您提供之個人資料，將妥為保存，並於各自之存續期間內依個人資料保護法及相關法令於上述活動以及行銷之目的內，於中華民國境內外使用您的個人資料。主辦單位未達成前開所述目的得將您的個人資料傳遞給主辦單位之關係企業，以及為主辦單位進行資料維護、處理及寄送之服務供應商，無論傳輸地點是否在中華民國。

4. 依個人資料保護法之規定，您可以隨時向主辦單位要求查詢、請求給予複本、請求補充或更正、請求停止處理、利用或刪除您的個人資料。

5. 若您不欲提供相關個人資料，將影響您參加本次活動或取得主辦單位活動參與之權益。