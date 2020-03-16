「星座命定威士忌」大解密！獅子要煙燻、水瓶愛清爽

威士忌品牌百百款，就像人的性格百百種，要如何找到最適合自己的命定酒？走進酒吧，又該如何點酒？有酒商就根據12星座的12種性格分析、整理最適合各星座的威士忌酒款與推薦喝法，這些專屬的「命定威士忌」，可以解決不少人的選酒障礙！

●火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

擁有烈火般的火象星座，熱情奔放，天生散發著無數正能量；熱愛挑戰，敢於追求自我，做起事來總是快、狠、準。味道獨特濃郁的艾沙貝Ailsa Bay Batch 1.2 Sweet Smoke最能與之匹配，耀眼橘黃色的酒體，喝下一口就能強烈感受悶燒過的石楠花與篝火的木頭煙燻香氣，與香草橡木與奶油太妃糖相互交織，散發出濃厚烤橡木味，根本就是為火象星座量身打造的一款威士忌！

火象星座命定喝法：

牡羊座：是個不折不扣的行動派，直接從酒瓶中倒出酒液純飲，不添加任何東西，品嚐Ailsa Bay最原始的濃郁風味，最符合個性直率、行事果斷的你。

獅子座：擁有與生俱來的霸氣，加入冷萃咖啡和通寧水，強逼出Ailsa Bay極致煙燻風味，絕對驚艷你味蕾。

射手座：熱情奔放的你，想必喝下一口Ailsa Bay Highball就會愛不釋手！將Ailsa Bay與蘇打水或氣泡水調配而成，最後加上檸檬角作為裝飾，Ailsa Bay 豐富的水果、香草和煙燻香氣跳耀於你舌尖上。

●土象星座：金牛座、摩羯座、處女座

土象星座清晰、有條理，喜歡細細品味生活中分分秒秒；擁有堅強韌性，總能在各種狀況中沈著應對，專注完美。如同匠心製造的百富12年雙桶，秉持傳統手工釀造精神，使用傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，將水果、蜂蜜、堅果與肉桂的甜美辛香融合成的滑順芳醇，餘韻悠長而豐富，絕對可以滿足你對品酩的高標準。

土象星座命定喝法：

金牛座：精打細算的你，只要少許酒液加入冰球就可以慢慢品飲，營造一種怎麼喝也喝不完的感覺，更隨冰球融化，品飲不同濃韻程度的百富12年雙桶。

處女座：專注且凡事追求完美，那麼純飲才能察其色、聞其香、品其味，感受近乎苛求的完美風味。

摩羯座：踏實、意志力強、總習慣掌控自己生活步調的你，不妨在威士忌中加入一點氣泡水，創造更輕鬆又不致失去原貌的風味。

●風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座是一群快樂的野孩子，自由自在、求新求變、喜歡到處旅行、結交朋友，更追隨時下流行的新鮮玩意兒。一旦受到束縛或壓力，便會一溜煙就消失得無影無蹤。讓人難以捉摸的你，恰好就像三隻猴子三重麥芽威士忌，瓶身上金屬製的「三隻猴子」有趣又不失質感，柑橘果香的輕盈醇滑口感，不刻意講究卻創造新意，成為年輕族群的調酒百搭。

風象星座命定喝法：

雙子座：人來瘋的你，性情變化多端，開心時和三五好友暢飲加入蘇打水的Monkey Splash；難過時獨自調一杯暖心又暖胃的Hot Toddy，便能自我治癒內心深處的另一個你。

天秤座：介於平靜和活力，最適合一杯Old fashioned，加入少許糖漿與苦精，再放上一片橙片，巧妙平衡威士忌辛香口感，一杯極具態度的調酒正合藝術感的你。

水瓶座：不按牌理出牌，總是讓人無法捉摸你的「怪」，那麼混搭風的Ginger Monkey 肯定讓你不斷喊續杯，薑汁汽水與威士忌相互調和，意外碰撞出層次濃郁的零失誤調酒。

●水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

心思細膩的水象星座，重視心靈契合，對於人與人之間的互動與感受總是觀察入微，就像天生擁有讀心術；喜歡胡思亂想的你，背後的故事或意義反而更能引起你的注意力，就像格蘭菲迪源自於蘇格蘭方言─蓋爾語，是「鹿之谷」的意思，象徵著酒廠純淨的水源地，也因如此造就出瓶身上鹿頭的LOGO設計。格蘭菲迪15年，獨特老酒混新酒的蘇羅拉Solera系統釀造方式，增添了口感的層次及神秘感，擁有成熟水果般的香氣跟蜂蜜般香甜的口感，勢必可以滿足你的浪漫情懷！

水象星座命定喝法：

巨蟹座：溫柔可愛又具同理心的你，推薦以古早味紅茶、杏仁香甜酒融合格蘭菲迪15年，再加入香草奶泡，散發淡淡奶酒香，越喝越順口，越喝越舒服。

天蠍座：用水蜜桃酒、山椒與香草，突顯格蘭菲迪15年的熱帶果香，再用竹炭粉將酒調成黑色，營造讓人摸不清的神秘感，正好100%符合你心(心)思(機)細(很)膩(重)複雜的心理狀態。