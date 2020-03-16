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歐美疫情告急！佳士得紐約、巴黎拍賣無限延期

聯合報 / 記者孫曼／即時報導

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）今日突然透過官網公告，因應新冠肺炎在歐美疫情持續擴大，並根據世界衛生組織（World Health Organisation，簡稱WHO）的建議，顧及員工及客戶健康，將關閉全球部分分公司辦公室，而紐約巴黎原定於三月、四月舉辦的拍賣活動將延期舉辦，目前新的日期未定。

已確定延後的包括原訂於紐約時間3月18日起至4月16日間舉辦的6場拍賣，包括原訂3月18日登場的南亞現當代藝術專場及單一藏家的印度藝術專拍「A Lasting Engagement: The Jane and Kito de Boer Collection」。巴黎部分，受影響的則是原訂在3月25日到4月29日期間舉辦共9場拍賣。而原訂於3月18、19日於倫敦登場的2場拍賣則不受影響將如期舉辦。

包括紐約、巴黎、米蘭、蘇黎世在內等共28地的佳士得辦公室，根據當地政府疫情控制政策做法，將自3月16日起關閉至另行通知為止。荷蘭阿姆斯特丹與瑞士日內瓦辦公室則將有少數員工值班。在採取「佛係防疫」的英國，倫敦辦公室仍會照常辦公。

目前台灣及香港辦公室並不受影響、照常上班。原訂五月於香港舉辦的春季拍賣，截至目前為止，亦未有更動。

巴黎 紐約 疫情

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現在的人，吃飽沒問題，講究的是吃飽又要吃巧。若要吃飽又吃巧，五星酒店自助餐或許是個不錯的選項。在台北市，五星酒店自助餐林立，不少平日要排隊的店家，在新冠疫情延燒之際…對，還是要排隊。但若能找個吃完餐 ，還能散散步的好去處，士林萬麗不妨可以考慮。

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