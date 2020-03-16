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歐美疫情告急！佳士得紐約、巴黎拍賣無限延期
國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）今日突然透過官網公告，因應新冠肺炎在歐美疫情持續擴大，並根據世界衛生組織（World Health Organisation，簡稱WHO）的建議，顧及員工及客戶健康，將關閉全球部分分公司辦公室，而紐約與巴黎原定於三月、四月舉辦的拍賣活動將延期舉辦，目前新的日期未定。
已確定延後的包括原訂於紐約時間3月18日起至4月16日間舉辦的6場拍賣，包括原訂3月18日登場的南亞現當代藝術專場及單一藏家的印度藝術專拍「A Lasting Engagement: The Jane and Kito de Boer Collection」。巴黎部分，受影響的則是原訂在3月25日到4月29日期間舉辦共9場拍賣。而原訂於3月18、19日於倫敦登場的2場拍賣則不受影響將如期舉辦。
包括紐約、巴黎、米蘭、蘇黎世在內等共28地的佳士得辦公室，根據當地政府疫情控制政策做法，將自3月16日起關閉至另行通知為止。荷蘭阿姆斯特丹與瑞士日內瓦辦公室則將有少數員工值班。在採取「佛係防疫」的英國，倫敦辦公室仍會照常辦公。
目前台灣及香港辦公室並不受影響、照常上班。原訂五月於香港舉辦的春季拍賣，截至目前為止，亦未有更動。
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