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新葡苑全面85折、招牌菜5折！飛機河粉「炸雞買1送1」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
飛機河粉推出滿5碗免費外送的優惠。圖／豆府集團提供
飛機河粉推出滿5碗免費外送的優惠。圖／豆府集團提供

隨著防疫興起的外送需求，來自越南的「飛機河粉」自3月16日起，推出免費外送的優惠方案，另外店內也推出「越南炸雞買1送1」的折扣。至於「新葡苑」集團旗下品牌，也推出一系列優惠方案，內用餐點全面85折，另有水煮牛肉半價、脆皮雞半價等折扣，刺激民眾登門用餐。

創立於1920年的飛機河粉，自河內起家，至今已經有百年歷史。2019年10月，飛機河粉首度來台，陸續於台中中友、台北101、永和比漾開設門市，店內提供有傳統、酸辣、咖哩等口味的河粉。自3月16日起，飛機河粉推出「滿5碗免費外送」的服務，距離限門市方圓1公里內。另外3月17日至3月22日期間，凡消費任一口味河粉，並加購越南炸雞一份，即可獲得越南炸雞兌換券。

在即日起至4月底期間，包括新葡苑、新葡苑四十六、D弐拾弐、港苑、蔥月 等新葡苑旗下餐點，內用可享餐點全面85折的折扣。至3月31日期間，新葡苑全台分店與新葡苑四十六微風南山店，推出水煮牛肉半價優惠；4月1日至4月30日期間，脆皮雞可享半價優惠。另外即日起至3月31日，D弐拾弐微風南山店也推出「臘味煲仔飯」半價的折扣活動。

新葡苑水煮牛，限時享半價優惠。圖／新葡苑提供
新葡苑水煮牛，限時享半價優惠。圖／新葡苑提供

越南 微風南山 台北101

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