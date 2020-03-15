新葡苑全面85折、招牌菜5折！飛機河粉「炸雞買1送1」

現在的人，吃飽沒問題，講究的是吃飽又要吃巧。若要吃飽又吃巧，五星酒店自助餐或許是個不錯的選項。在台北市，五星酒店自助餐林立，不少平日要排隊的店家，在新冠疫情延燒之際…對，還是要排隊。但若能找個吃完餐 ，還能散散步的好去處，士林萬麗不妨可以考慮。

2020-03-15 13:37