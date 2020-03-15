快訊

歐洲第二慘！西班牙單日暴增2000起新冠肺炎確診

北京防疫升級！入境者需集中隔離14天 自費食宿2.8萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩購物中心周年慶有誠意！品牌日超殺折扣、「1元押寶」快買一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心歡慶16周年，大方狂撒千萬購物金。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心歡慶16周年，大方狂撒千萬購物金。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

防疫期間網購買氣旺，尤其正值換季時節，不論採買民生用品或精品、服飾、美妝保養，看準周年慶超殺優惠檔期下手準沒錯！Yahoo奇摩購物中心歡慶16周年，除了大方狂撒千萬購物金，並祭出服飾、內衣、婦幼、圖書2折起及精品、美妝保養、戶外運動用品3折起等超級好康，另外還有豐富的品牌日優惠、萬元夯品「1元押寶」活動，就是要讓消費者買到賺到。

Yahoo奇摩購物中心整合行銷部總監簡育靖表示，受疫情影響，消費者減少出門採購，促動網購買氣看旺，Yahoo奇摩購物中心保健、精品、運動、民生用品等買氣攀升，人蔘、滴雞精等年成長超過3倍，歐系精品包銷量成長2倍，甚至3天內賣出4個《愛的迫降》劇中同款、要價近10萬元的Celine TRIOMPHE黃銅凱旋門鎖釦肩背包；24h快速到貨商品如抗菌皂、洗手慕斯、抗菌除臭洗衣膠囊、殺菌漱口水等也相當搶手。「1元押寶」活動更是大受歡迎，周年慶開跑3天內就吸引近2萬名消費者參與，更成功吸引1成新客。

Yahoo奇摩購物中心周年慶3月16日至3月18日全站消費最高送6,000購物金與刷卡金，刷Yahoo聯名卡可享最高22％回饋；3月22日前購買流行時尚商品單日消費滿5,000元送500購物金，民生用品單日滿2,000元送200購物金，3C家電單日滿20,000元送1,200購物金，選擇超商取貨可參加限量抽iPhone 11。

3月22日前Yahoo奇摩購物中心天天推出萬元夯品「1元押寶」活動，只要用1元就有機會將iPhone 11、Apple Watch、iPad、蘇菲亞0.2克拉鑽鍊、GUCCI金屬雙G Logo短夾、Tokuyo NANO玩美椅、B＆O E8真無線藍牙耳機等夢幻逸品帶回家，沒抽中的新朋友還可獲得「百倍奉還」加碼抽100購物金。

為了響應環保減塑生活，3月29日前消費滿5,000元送限量愛地球環保組、滿15,000元加碼再送限量減塑生活隨行瓶2入。此外，4月5日前購買Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨商品單日滿4筆送120購物金、滿6筆送220購物金、滿8筆送350購物金。

歡慶Yahoo奇摩購物中心16周年慶，除了好康優惠之外，更打造豐富的「品牌日」活動，攜手New Balance、ASUS、曼黛瑪璉、五月花、聯合利華、嬌生、3M等祭出最殺優惠，3月16日「New Balance品牌日」全館4.5折起，結帳滿3,500元現折500元；3月18日「ASUS超級品牌日」筆電最高下殺8,000元，下單就抽任天堂Switch與健身環組，周邊好物99元起整點限量搶；3月20日「曼黛瑪璉品牌日」獨家2折起，消費滿3,000元現折300元，消費不限金額抽千元超贈點。

鎮金店Just Gold經典復刻版Hello Kitty黃金墜子，原價8,600元、Yahoo奇摩購物中心3月21日前特價6,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
鎮金店Just Gold經典復刻版Hello Kitty黃金墜子，原價8,600元、Yahoo奇摩購物中心3月21日前特價6,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機，售價5,490元，Yahoo奇摩購物中心3月31日前買就送雙色LED補光燈＋魔術萬用巾＋隨身燈。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機，售價5,490元，Yahoo奇摩購物中心3月31日前買就送雙色LED補光燈＋魔術萬用巾＋隨身燈。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Honeywell 13～26坪抗敏系列空氣清淨機HPA－300APTW，原價9,990元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月22日特價7,990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Honeywell 13～26坪抗敏系列空氣清淨機HPA－300APTW，原價9,990元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月22日特價7,990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ASUS S410UA 14吋窄邊筆電，原價23,900元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月19日特價17,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ASUS S410UA 14吋窄邊筆電，原價23,900元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月19日特價17,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心3月29日前消費滿15,000元送限量減塑生活隨行瓶2入。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心3月29日前消費滿15,000元送限量減塑生活隨行瓶2入。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
native PALMER朝聖男／女拖鞋，原價1,680元、Yahoo奇摩購物中心3月18日至3月24日周年慶限定5折特價840元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
native PALMER朝聖男／女拖鞋，原價1,680元、Yahoo奇摩購物中心3月18日至3月24日周年慶限定5折特價840元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心周年慶祭出超殺優惠與豐富活動，讓消費者買到賺到。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心周年慶祭出超殺優惠與豐富活動，讓消費者買到賺到。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Acer AN517－51－7569 17吋電競筆電，原價37,900元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月22日特價35,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Acer AN517－51－7569 17吋電競筆電，原價37,900元、Yahoo奇摩購物中心3月16日至3月22日特價35,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
曼黛瑪璉Marie One刺繡蕾絲內衣，原價2,880元、Yahoo奇摩購物中心3月20日至3月22日獨家破盤1.5折特價450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
曼黛瑪璉Marie One刺繡蕾絲內衣，原價2,880元、Yahoo奇摩購物中心3月20日至3月22日獨家破盤1.5折特價450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

品牌 周年慶 網購

延伸閱讀

別再散布疫情不實訊息了！刑事局再查獲三人

Yahoo奇摩拍賣推「0元免運」頻道！萊爾富、7-11、全家超商取貨更方便

「正常生活、積極防疫」 台中中友百貨周年慶開打

Yahoo購物中心16週年慶狂灑千萬購物金 精省攻略大公開

相關新聞

Yahoo奇摩購物中心周年慶有誠意！品牌日超殺折扣、「1元押寶」快買一波

防疫期間網購買氣旺，尤其正值換季時節，不論採買民生用品或精品、服飾、美妝保養，看準周年慶超殺優惠檔期下手準沒錯！Yaho...

抗疫學習法寶 用iPad AR功能把客廳變太空

近期最夯的話題除了各種防疫措施，各種在家學習、線上學習工具也是拯救爸媽更輕鬆度過抗疫期的法寶，活用科技工具就能讓學習變得...

玫瑰金對戒和單顆寶石 梵克雅寶新婚戒讓人只能say yes

大環境的急遽變化讓人更懂得珍惜身邊所有、也凸顯了身邊人的重要。因為愛而誕生的法國頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef &...

現賺130元！吃「燒肉LIKE」送「1cm厚切牛五花」

來自東京，標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，為慶祝來台週年，自3月23日起，將推出限時39天的「買1套送1片」...

「吃多少、送多少」！樂天皇朝、美滋鍋限時45天大優惠

樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」、「美滋鍋」，自3月17日起，限時推出「吃多少、送多少」的優惠方案，只要民眾前來用餐或外帶...

GUCCI暫停義大利生產線 想買包包會受影響嗎？

在COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響下，精品圈因應疫情採取的策略性動作從沒停止。據外電報導，GUCCI暫時關閉義大利生...

台北國賓大飯店 燒臘天王顛覆粵味

台北國賓大飯店的粵菜廳2020年有全新風貌，成功延攬了替香港餐廳連續五年摘星、有著「燒臘天王」之稱的歐梓康師傅，出任燒臘總主廚。其中，「人參BB鴨」、「檸葉魚露雞」和「手撕杏鮑菇」是歐梓康帶來的全新菜色。「黃湯煎鮑魚」和「炸起司豆腐」都可以嘗得到主廚的創意和用心。

士林廚房美饌 百味搶鮮正優惠

現在的人，吃飽沒問題，講究的是吃飽又要吃巧。若要吃飽又吃巧，五星酒店自助餐或許是個不錯的選項。在台北市，五星酒店自助餐林立，不少平日要排隊的店家，在新冠疫情延燒之際…對，還是要排隊。但若能找個吃完餐 ，還能散散步的好去處，士林萬麗不妨可以考慮。

紅到聖羅蘭為她出同名包包！超模凱亞走路更有風

當代時尚圈最受寵的新生代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）代言不斷已不稀奇，紅到有自己的同名包款才叫厲害！今年春夏S...

子瑜的美口罩也遮不住！天空藍毛衣清新氣質超加分

乍暖還寒的初春，最適合穿上薄毛衣、針織系列單品上街，無論單穿或是內搭襯衫，各有各的魅力。今年許多品牌都以粉嫩色打造毛衣，...

影／排隊主題餐廳排長龍 10隻黃金獵犬1隻臘腸狗陪吃喝

台中市神岡區一家主題餐廳「獵犬不打獵」今天中午營業前，門前已大排長龍，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝，今...

寶格麗、亞曼尼 四大義大利精品為李奧納多獻出第一次

要能拱出全義大利跨領域最極致的頂級精品品牌，促成大家獻出第一次的合作，絕對不簡單。來自義大利的汽車品牌飛雅特（FIAT）...

熱門新聞

唐鳳爆「口罩2.0」曾考慮一次50片 公衛考量打消念頭

油價崩跌 下周汽、柴油每公升各調降3.8及4.0元

一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久

帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

殺破狼周運勢／摩羯收入有減少趨勢 天秤被好感對象告白

影／防疫像閃子彈 急診醫護打招呼影片讓網友大開眼界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。