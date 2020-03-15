Yahoo奇摩購物中心周年慶有誠意！品牌日超殺折扣、「1元押寶」快買一波

防疫期間網購買氣旺，尤其正值換季時節，不論採買民生用品或精品、服飾、美妝保養，看準周年慶超殺優惠檔期下手準沒錯！Yahoo奇摩購物中心歡慶16周年，除了大方狂撒千萬購物金，並祭出服飾、內衣、婦幼、圖書2折起及精品、美妝保養、戶外運動用品3折起等超級好康，另外還有豐富的品牌日優惠、萬元夯品「1元押寶」活動，就是要讓消費者買到賺到。

Yahoo奇摩購物中心整合行銷部總監簡育靖表示，受疫情影響，消費者減少出門採購，促動網購買氣看旺，Yahoo奇摩購物中心保健、精品、運動、民生用品等買氣攀升，人蔘、滴雞精等年成長超過3倍，歐系精品包銷量成長2倍，甚至3天內賣出4個《愛的迫降》劇中同款、要價近10萬元的Celine TRIOMPHE黃銅凱旋門鎖釦肩背包；24h快速到貨商品如抗菌皂、洗手慕斯、抗菌除臭洗衣膠囊、殺菌漱口水等也相當搶手。「1元押寶」活動更是大受歡迎，周年慶開跑3天內就吸引近2萬名消費者參與，更成功吸引1成新客。

Yahoo奇摩購物中心周年慶3月16日至3月18日全站消費最高送6,000購物金與刷卡金，刷Yahoo聯名卡可享最高22％回饋；3月22日前購買流行時尚商品單日消費滿5,000元送500購物金，民生用品單日滿2,000元送200購物金，3C家電單日滿20,000元送1,200購物金，選擇超商取貨可參加限量抽iPhone 11。

3月22日前Yahoo奇摩購物中心天天推出萬元夯品「1元押寶」活動，只要用1元就有機會將iPhone 11、Apple Watch、iPad、蘇菲亞0.2克拉鑽鍊、GUCCI金屬雙G Logo短夾、Tokuyo NANO玩美椅、B＆O E8真無線藍牙耳機等夢幻逸品帶回家，沒抽中的新朋友還可獲得「百倍奉還」加碼抽100購物金。

為了響應環保減塑生活，3月29日前消費滿5,000元送限量愛地球環保組、滿15,000元加碼再送限量減塑生活隨行瓶2入。此外，4月5日前購買Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨商品單日滿4筆送120購物金、滿6筆送220購物金、滿8筆送350購物金。