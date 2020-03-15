抗疫學習法寶 用iPad AR功能把客廳變太空

近期最夯的話題除了各種防疫措施，各種在家學習、線上學習工具也是拯救爸媽更輕鬆度過抗疫期的法寶，活用科技工具就能讓學習變得更有趣。

近年手機應用常見的AR擴增實境功能，運用在知識學習上，就能把手中的iPad或iPhone變成一本活的知識工具庫。近期蘋果App Store主打的「JigSpace」就是一款將平板沉悶的知識課題變成一個個有趣3D影像的有趣軟體，由來自澳洲墨爾本的團隊於2017年發表，內建數十款學習題目，主題涵蓋科學、機械、生活、天文及歷史等知識範疇。

透過AR功能可將3D影像置入於現實場景之中，用戶可隨意調整物件的比例、角度，按照指示互動、認識事物的原理，像是門鎖的內部是怎樣運作的？電池裡面的能量是怎樣形成的？或是探索地殼之下、組裝曾到訪土星的卡西尼號等，沉浸式3D體驗令任何空間都能變成教室。