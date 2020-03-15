玫瑰金對戒和單顆寶石 梵克雅寶新婚戒讓人只能say yes

大環境的急遽變化讓人更懂得珍惜身邊所有、也凸顯了身邊人的重要。因為愛而誕生的法國頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）是許多人夢寐以求的婚戒品牌，今年婚戒增加全新款式，包括嶄新設計的單顆寶石戒指、全新對戒設計，以及以玫瑰金重新詮釋的經典結婚對戒，為希望能套牢另一半的新人提供更豐富的選擇。

梵克雅寶的單顆寶石戒指，一直以來除了經典的鑽石之外，也提供紅寶石、藍寶石、祖母綠等個性貴重彩色寶石的選項，讓新人可以挑選到最能代表自己戀情的獨一無二之作。在既有的Bonheur、Icône、Romance、Menuet、Entrelacs、Motifs Pétales或Boucle等不同鑲托設計之外，今年新作Jasmin，顧名思義，靈感來自象徵愛與美麗的茉莉花，並以不對稱手法點綴馬眼形切割鑽石，勾勒出有機的大自然曲線、襯托中央主石獨特之美。