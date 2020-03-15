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玫瑰金對戒和單顆寶石 梵克雅寶新婚戒讓人只能say yes

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石，單顆4.55克拉的橢圓形切割藍寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石，單顆4.55克拉的橢圓形切割藍寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

大環境的急遽變化讓人更懂得珍惜身邊所有、也凸顯了身邊人的重要。因為愛而誕生的法國頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）是許多人夢寐以求的婚戒品牌，今年婚戒增加全新款式，包括嶄新設計的單顆寶石戒指、全新對戒設計，以及以玫瑰金重新詮釋的經典結婚對戒，為希望能套牢另一半的新人提供更豐富的選擇。

梵克雅寶的單顆寶石戒指，一直以來除了經典的鑽石之外，也提供紅寶石、藍寶石、祖母綠等個性貴重彩色寶石的選項，讓新人可以挑選到最能代表自己戀情的獨一無二之作。在既有的Bonheur、Icône、Romance、Menuet、Entrelacs、Motifs Pétales或Boucle等不同鑲托設計之外，今年新作Jasmin，顧名思義，靈感來自象徵愛與美麗的茉莉花，並以不對稱手法點綴馬眼形切割鑽石，勾勒出有機的大自然曲線、襯托中央主石獨特之美。

對戒新作Toujours Signature Etoiles以鉑金打造，上面鐫刻品牌Van Cleef & Arpels字樣，4毫米款式以鑲嵌圓鑽的菱形圖騰點出品牌的菱形標誌，3毫米款式則裝飾鑲嵌鑽石的蝴蝶結。而鐫刻Van Cleef & Arpels字樣的Tendrement Signature與鑲嵌3顆鑽石的Tendrement Etoiles婚戒對戒，則在既有的鉑金材質之外，提供玫瑰金的新選擇。

Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度4毫米鑲嵌一顆圓形鑽石的菱形，約新台幣86,000元。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度4毫米鑲嵌一顆圓形鑽石的菱形，約新台幣86,000元。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與黃K金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆4.22克拉的祖母綠式切割祖母綠，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與黃K金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆4.22克拉的祖母綠式切割祖母綠，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與黃K金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆4.22克拉的祖母綠式切割祖母綠，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與黃K金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆4.22克拉的祖母綠式切割祖母綠，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與玫瑰金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆5.02克拉枕形切割紅寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金與玫瑰金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石、單顆5.02克拉枕形切割紅寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石，單顆4.55克拉的橢圓形切割藍寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Jasmin單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌圓形及馬眼形切割鑽石，單顆4.55克拉的橢圓形切割藍寶石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Tendrement Signature玫瑰金結婚戒指，約30,400元。圖／梵克雅寶提供
Tendrement Signature玫瑰金結婚戒指，約30,400元。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指鑲嵌主石可選擇自己喜愛的個性彩寶。圖／梵克雅寶提供
Jasmin單顆鑽石戒指鑲嵌主石可選擇自己喜愛的個性彩寶。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度4毫米鑲嵌一顆圓形鑽石的菱形，約新台幣86,000元。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度4毫米鑲嵌一顆圓形鑽石的菱形，約新台幣86,000元。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度3毫米飾以鑲有鑽石的蝴蝶結，約新台幣76,500元。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles結婚戒指，鉑金寬度3毫米飾以鑲有鑽石的蝴蝶結，約新台幣76,500元。圖／梵克雅寶提供
Tendrement Etoiles玫瑰金香三顆鑽結婚戒指，約36,300元。圖／梵克雅寶提供
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