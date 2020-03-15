玫瑰金對戒和單顆寶石 梵克雅寶新婚戒讓人只能say yes
大環境的急遽變化讓人更懂得珍惜身邊所有、也凸顯了身邊人的重要。因為愛而誕生的法國頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）是許多人夢寐以求的婚戒品牌，今年婚戒增加全新款式，包括嶄新設計的單顆寶石戒指、全新對戒設計，以及以玫瑰金重新詮釋的經典結婚對戒，為希望能套牢另一半的新人提供更豐富的選擇。
梵克雅寶的單顆寶石戒指，一直以來除了經典的鑽石之外，也提供紅寶石、藍寶石、祖母綠等個性貴重彩色寶石的選項，讓新人可以挑選到最能代表自己戀情的獨一無二之作。在既有的Bonheur、Icône、Romance、Menuet、Entrelacs、Motifs Pétales或Boucle等不同鑲托設計之外，今年新作Jasmin，顧名思義，靈感來自象徵愛與美麗的茉莉花，並以不對稱手法點綴馬眼形切割鑽石，勾勒出有機的大自然曲線、襯托中央主石獨特之美。
對戒新作Toujours Signature Etoiles以鉑金打造，上面鐫刻品牌Van Cleef & Arpels字樣，4毫米款式以鑲嵌圓鑽的菱形圖騰點出品牌的菱形標誌，3毫米款式則裝飾鑲嵌鑽石的蝴蝶結。而鐫刻Van Cleef & Arpels字樣的Tendrement Signature與鑲嵌3顆鑽石的Tendrement Etoiles婚戒對戒，則在既有的鉑金材質之外，提供玫瑰金的新選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言