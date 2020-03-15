現賺130元！吃「燒肉LIKE」送「1cm厚切牛五花」

來自東京，標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，為慶祝來台週年，自3月23日起，將推出限時39天的「買1套送1片」活動。只要點購指定的4款套餐，就贈送「厚切牛五花」兌換券。

自2018年創立於東京的「燒肉LIKE」，目前在日本已有7間分店。2019年4月，燒肉LIKE首度登台，現於台灣已有台北京站、中和環球兩間分店。店內最大的特色，就是除了多人餐檯外，還打造有個人化的烤爐與單人套餐，方便獨自前來的民眾可以一個人享受燒肉。

為慶祝開幕週年，燒肉LIKE選用厚切1公分的美國牛胸腹，推出「厚切牛五花」，每份售價130元。並以厚切牛五花為主角，推出期間限定的「厚厚切牛五花」、「厚厚厚切牛五花」等4款套餐，售價340～580元。其中厚厚厚厚厚切牛五花套餐，內含5片厚切牛五花，重量近1台斤，適合大食量的民眾。

本次活動時間自3月23日至4月30日，民眾凡點購厚厚切牛五花、厚厚厚切牛五花等4款週年慶限定的指定套餐，就可獲贈價值130元的厚切牛五花兌換券，可於5月1日至6月24日兌換使用。