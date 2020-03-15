快訊

遭信徒背叛欠高利貸4千萬 恆述法師承諾拋售鑽石償債

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

現賺130元！吃「燒肉LIKE」送「1cm厚切牛五花」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
燒肉LIKE推出厚厚、厚厚厚等4款週年慶套餐，售價340～580元。圖／燒肉LIKE提供
燒肉LIKE推出厚厚、厚厚厚等4款週年慶套餐，售價340～580元。圖／燒肉LIKE提供

來自東京，標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，為慶祝來台週年，自3月23日起，將推出限時39天的「買1套送1片」活動。只要點購指定的4款套餐，就贈送「厚切牛五花」兌換券。

自2018年創立於東京的「燒肉LIKE」，目前在日本已有7間分店。2019年4月，燒肉LIKE首度登台，現於台灣已有台北京站、中和環球兩間分店。店內最大的特色，就是除了多人餐檯外，還打造有個人化的烤爐與單人套餐，方便獨自前來的民眾可以一個人享受燒肉。

為慶祝開幕週年，燒肉LIKE選用厚切1公分的美國牛胸腹，推出「厚切牛五花」，每份售價130元。並以厚切牛五花為主角，推出期間限定的「厚厚切牛五花」、「厚厚厚切牛五花」等4款套餐，售價340～580元。其中厚厚厚厚厚切牛五花套餐，內含5片厚切牛五花，重量近1台斤，適合大食量的民眾。

本次活動時間自3月23日至4月30日，民眾凡點購厚厚切牛五花、厚厚厚切牛五花等4款週年慶限定的指定套餐，就可獲贈價值130元的厚切牛五花兌換券，可於5月1日至6月24日兌換使用。

東京

延伸閱讀

伯朗1萬杯咖啡、柏克金600份套餐 3月16日起醫護憑證免費

4大超商迎戰228連假！「咖啡、鮮食、零食」多項優惠買起來

美食拼盤／橫膈膜、厚牛舌 金舌燒肉吃到飽

一級戰區！ google評價超過四顆星　大阪「必吃燒肉」特輯

相關新聞

影／排隊主題餐廳排長龍 10隻黃金獵犬1隻臘腸狗陪吃喝

台中市神岡區一家主題餐廳「獵犬不打獵」今天中午營業前，門前已大排長龍，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝，今...

玫瑰金對戒和單顆寶石 梵克雅寶新婚戒讓人只能say yes

大環境的急遽變化讓人更懂得珍惜身邊所有、也凸顯了身邊人的重要。因為愛而誕生的法國頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef &...

現賺130元！吃「燒肉LIKE」送「1cm厚切牛五花」

來自東京，標榜「一個人也能吃燒肉」的「燒肉LIKE」，為慶祝來台週年，自3月23日起，將推出限時39天的「買1套送1片」...

「吃多少、送多少」！樂天皇朝、美滋鍋限時45天大優惠

樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」、「美滋鍋」，自3月17日起，限時推出「吃多少、送多少」的優惠方案，只要民眾前來用餐或外帶...

GUCCI暫停義大利生產線 想買包包會受影響嗎？

在COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響下，精品圈因應疫情採取的策略性動作從沒停止。據外電報導，GUCCI暫時關閉義大利生...

台北國賓大飯店 燒臘天王顛覆粵味

台北國賓大飯店的粵菜廳2020年有全新風貌，成功延攬了替香港餐廳連續五年摘星、有著「燒臘天王」之稱的歐梓康師傅，出任燒臘總主廚。其中，「人參BB鴨」、「檸葉魚露雞」和「手撕杏鮑菇」是歐梓康帶來的全新菜色。「黃湯煎鮑魚」和「炸起司豆腐」都可以嘗得到主廚的創意和用心。

士林廚房美饌 百味搶鮮正優惠

現在的人，吃飽沒問題，講究的是吃飽又要吃巧。若要吃飽又吃巧，五星酒店自助餐或許是個不錯的選項。在台北市，五星酒店自助餐林立，不少平日要排隊的店家，在新冠疫情延燒之際…對，還是要排隊。但若能找個吃完餐 ，還能散散步的好去處，士林萬麗不妨可以考慮。

紅到聖羅蘭為她出同名包包！超模凱亞走路更有風

當代時尚圈最受寵的新生代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）代言不斷已不稀奇，紅到有自己的同名包款才叫厲害！今年春夏S...

子瑜的美口罩也遮不住！天空藍毛衣清新氣質超加分

乍暖還寒的初春，最適合穿上薄毛衣、針織系列單品上街，無論單穿或是內搭襯衫，各有各的魅力。今年許多品牌都以粉嫩色打造毛衣，...

寶格麗、亞曼尼 四大義大利精品為李奧納多獻出第一次

要能拱出全義大利跨領域最極致的頂級精品品牌，促成大家獻出第一次的合作，絕對不簡單。來自義大利的汽車品牌飛雅特（FIAT）...

潮搶SUPREME彈珠台和KAWS球鞋 最期待的羅芙奧春季網拍

因應疫情減少出門而宅，實體賣場或藝術展覽都顯得冷清，但線上拍賣會可熱絡！羅芙奧（Ravenel）2020春季線上拍賣將於...

BLACKPINK的Lisa穿復古緹花外套 像是畫中的洋娃娃

韓國女團BLACKPINK的Lisa日前穿了CELINE的織錦緹花獵裝外套，加上她迷離的眼神，完全契合了2020早春的輕...

熱門新聞

「頂上魚翅」驚傳歇業！政商名流最愛 一碗魚翅破3千

唐鳳爆「口罩2.0」曾考慮一次50片 公衛考量打消念頭

油價崩跌 下周汽、柴油每公升各調降3.8及4.0元

今年首場水逆終於過了！12星座好運公開 獅子天秤脫單

殺破狼周運勢／摩羯收入有減少趨勢 天秤被好感對象告白

歐、美警示再升級！旅行社：長線近「零出團」升級無感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。