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「吃多少、送多少」！樂天皇朝、美滋鍋限時45天大優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
來自新加坡的美滋鍋，打造網美風的用餐環境。記者陳睿中／攝影
來自新加坡的美滋鍋，打造網美風的用餐環境。記者陳睿中／攝影

樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」、「美滋鍋」，自3月17日起，限時推出「吃多少、送多少」的優惠方案，只要民眾前來用餐或外帶，均可獲得「等值消費禮券」，可讓民眾下次前來使用。

來自新加坡的樂天皇朝，自2015年首度登台，目前在台有2間分店，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，每個顏色分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。而為女性族群所設計的美滋鍋，自2019年抵台，店內特別打造出粉紅色調的網美環境，並提供膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等口味的湯底，以及超過200種的食材。

受到新冠肺炎疫情影響，自3月17日至4月30日期間，樂天皇朝、美滋鍋推出「續攤免費」的優惠活動，期間內前來用餐或外帶，可獲得等值消費券，適用於5月1日至6月30日期間再次前來用餐時折抵消費（母親節檔期不適用）。

樂天指出，店內定期噴灑消毒清潔、員工全程配戴口罩，並且會提供公筷母匙以及拉寬餐桌間距、間隔入座，落實防疫政策。另外店內也提供「佳木草本飲」，使用印尼草本植物，搭配薑黃、生薑、羅望子等藥材熬煮，是東南亞常見的健康飲品。

樂天皇朝以「八色小籠包」最具代表性。圖／樂天餐飲提供
樂天皇朝以「八色小籠包」最具代表性。圖／樂天餐飲提供

新冠肺炎 疫情 口罩

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