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GUCCI暫停義大利生產線 想買包包會受影響嗎？
在COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響下，精品圈因應疫情採取的策略性動作從沒停止。據外電報導，GUCCI暫時關閉義大利生產線，此消息一出，讓不少人擔心供貨狀況是否會有影響。
義大利因為疫情肆虐嚴重，日前已宣布全國除了販售生活必需品、藥品的店鋪繼續營業之外，其他類型商店都關閉至3月25日，因此GUCCI也決定暫時停止義大利生產線至3月20日，面對網路不少消息指出顧客購買權益會因此受到影響，品牌發言人也出面表示當前貨源是充足的，希望大家不用過度擔心。此外，GUCCI也取消了原本預計5月18日於舊金山舉辦的2021早春時裝秀。
而來自時尚圈的捐款持續不斷，GUCCI所屬開雲集團近日也捐出200萬歐元（約新台幣6690萬元）幫助義大利對抗COVID-19新型冠狀病毒肺炎，VERSACE設計師Donatella Versace則是與女兒一起捐出20萬歐元（約新台幣669萬元）給米蘭San Raffaele醫院的重症監護室。日前由義大利時尚KOL Chiara Ferragni發起的網路捐款活動，也已經募得超過一億新台幣的成果。
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