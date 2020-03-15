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紅到聖羅蘭為她出同名包包！超模凱亞走路更有風
當代時尚圈最受寵的新生代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）代言不斷已不稀奇，紅到有自己的同名包款才叫厲害！今年春夏Saint Laurent打造了一款嶄新包款，名字就叫Kaia Bag，正是以凱亞葛柏命名。這款小巧好搭的包款不只凱亞本人常背上街，同時也受到許多時尚名人的喜愛，絕對是今年春夏的話題新包之一。
Kaia Bag擁有70年代馬鞍包經典元素，散發波西米亞風情。圓潤外觀配上金屬Monogram Logo扣飾俐落有型，符合品牌低調時髦的「Rive Gauche左岸精神」。共分為小款和迷你款，材質方面除了帶有手工感的植物染皮革之外，也推出蟒蛇皮的選擇，顏色則有黑色和焦糖色等多種色選。包括BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）、台灣潮模李函等也都在時裝周秀出Kaia Bag的百搭魅力。
凱亞葛柏與Saint Laurent一直都保持默契十足的合作關係，除了是品牌美妝線的最年輕代言大使之外，為服飾系列拍攝的lookbook、形象照更總能恰到好處展現出Saint Laurent的摩登性感韻味，也難怪向來不太喜歡主打單一名人牌的Saint Laurent會為她推出同名包款。
回顧時尚品牌以名模、女星命名的包款除了有愛馬仕所推出的珍柏金的柏金包、葛麗絲凱莉的凱莉包之外，比較近代的還有Marc Jacobs打造的Jessica Stam的Stam Bag、Mulberry為Lana Del Rey創作的Del Rey Bag等。
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