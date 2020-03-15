子瑜的美口罩也遮不住！天空藍毛衣清新氣質超加分

乍暖還寒的初春，最適合穿上薄毛衣、針織系列單品上街，無論單穿或是內搭襯衫，各有各的魅力。今年許多品牌都以粉嫩色打造毛衣，有的還加上可愛的圖樣，更顯俏皮。

韓國團體TWICE的周子瑜日前在機場就被拍到身穿Club Monaco春夏系列毛衣亮相，明亮的天空藍配白色褲子展現清新氣質，內搭白色荷葉邊上衣，就算戴著口罩防疫也遮不住優雅浪漫的層次美感。這件毛衣也概括了Club Monaco春夏以「伊斯坦堡」為靈感的設計主軸，這座歷史悠久的土耳其第一大城擁有豐富人文色彩，常聽到的「土耳其藍」、「香料市集」裡的各式香料和果乾色調都啟發了設計師的創作想法，更結合都會俐落的線條來描繪古城的不同面貌。