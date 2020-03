寶格麗、亞曼尼 四大義大利精品為李奧納多獻出第一次

要能拱出全義大利跨領域最極致的頂級精品品牌,促成大家獻出第一次的合作,絕對不簡單。來自義大利的汽車品牌飛雅特(FIAT)推出品牌首個全電動車款NEW 500,與珠寶鐘表領導品牌寶格麗(BVLGARI)、時尚大師亞曼尼(Giorgio Armani)、設計傢俱Kartell分別聯名推出限量一台的聯名車款,超豪華的設計細節令人驚嘆。三輛獨一無二的段動車將於7月以慈善拍賣的方式,為好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCarprio)的Earth Alliance環保基金會籌措善款。

這三台車以都是環保永續的方式打造,設計細節則善用品牌經典元素。B.500 By BVLGARI以品牌精神「Mai troppo」(永遠不嫌多)為主軸,番紅花橘色敞篷車款採用的金沙霧面效果,來自寶格麗珠寶工坊在珠寶製作過程中產生的細碎材料,引擎網格前蓋為Parentesi系珠寶系列的經典圖騰,八芒星則化身輪圈金色光芒。彩色絲綢裝飾儀表板與座椅,而針對副駕駛座寶格麗更設計了專屬珠寶盒與帽盒,華麗的鑰匙鑲嵌拓帕石、紫水晶和黃水晶,化身為可當作胸針配戴的珠寶。