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寶格麗、亞曼尼 四大義大利精品為李奧納多獻出第一次

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
飛雅特與寶格麗聯手打造的New B.500聯名車款MAI TROPPO。圖／寶格麗提供
飛雅特與寶格麗聯手打造的New B.500聯名車款MAI TROPPO。圖／寶格麗提供

要能拱出全義大利跨領域最極致的頂級精品品牌，促成大家獻出第一次的合作，絕對不簡單。來自義大利的汽車品牌飛雅特（FIAT）推出品牌首個全電動車款NEW 500，與珠寶鐘表領導品牌寶格麗（BVLGARI）、時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）、設計傢俱Kartell分別聯名推出限量一台的聯名車款，超豪華的設計細節令人驚嘆。三輛獨一無二的段動車將於7月以慈善拍賣的方式，為好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCarprio）的Earth Alliance環保基金會籌措善款。

這三台車以都是環保永續的方式打造，設計細節則善用品牌經典元素。B.500 By BVLGARI以品牌精神「Mai troppo」（永遠不嫌多）為主軸，番紅花橘色敞篷車款採用的金沙霧面效果，來自寶格麗珠寶工坊在珠寶製作過程中產生的細碎材料，引擎網格前蓋為Parentesi系珠寶系列的經典圖騰，八芒星則化身輪圈金色光芒。彩色絲綢裝飾儀表板與座椅，而針對副駕駛座寶格麗更設計了專屬珠寶盒與帽盒，華麗的鑰匙鑲嵌拓帕石、紫水晶和黃水晶，化身為可當作胸針配戴的珠寶。

500 Armani亞曼尼款則是由亞曼尼先生親自設計，灰綠色烤漆特地以雷射etched的手法迎奧斯容質感，輪框車頂都裝飾了GA的logo。傢具品牌聯名的500 Kartell車款則選擇了搶眼的螢光藍，琛身裝飾彷彿蕾絲的圖騰來自品牌著名的kabuki歌舞伎燈飾，內裝並特地使用回收材質製作。’

B.500 By BVLGARI輪圈金色光芒來自寶格麗八芒星圖騰。圖／寶格麗提供
B.500 By BVLGARI輪圈金色光芒來自寶格麗八芒星圖騰。圖／寶格麗提供
飛雅特與亞曼尼聯手打造的500 Armani獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
飛雅特與亞曼尼聯手打造的500 Armani獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
飛雅特與KARTELL聯手打造的500 Kartell獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
飛雅特與KARTELL聯手打造的500 Kartell獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
B.500 By BVLGARI儀表板裝飾寶格麗品牌經典彩色絲綢。圖／寶格麗提供
B.500 By BVLGARI儀表板裝飾寶格麗品牌經典彩色絲綢。圖／寶格麗提供
飛雅特與亞曼尼聯手打造的500 Armani獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
飛雅特與亞曼尼聯手打造的500 Armani獨一無二環保車款。圖／取自IG@fiat
飛雅特與寶格麗聯手打造的New B.500聯名車款MAI TROPPO。圖／寶格麗提供
飛雅特與寶格麗聯手打造的New B.500聯名車款MAI TROPPO。圖／寶格麗提供
B.500 By BVLGARI奢華內裝珠寶細節。圖／寶格麗提供
B.500 By BVLGARI奢華內裝珠寶細節。圖／寶格麗提供

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