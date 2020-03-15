潮搶SUPREME彈珠台和KAWS球鞋 最期待的羅芙奧春季網拍

因應疫情減少出門而宅，實體賣場或藝術展覽都顯得冷清，但線上拍賣會可熱絡！羅芙奧（Ravenel）2020春季線上拍賣將於3月25日登場，ALL IN無設限專場本季75件精選佳作中，最受矚目的拍品莫過於由潮流品牌SUPREME與彈珠台龍頭品牌STERN於2018年推出全球限量200件的聯名彈珠台，是品牌至今最昂貴的聯名作，尤其難得的是因為彈珠台在台灣被列為博弈事業管制商品，進口不易，起拍價79,000美元（約2,400萬台幣）。

除了SUPREME X STERN，四雙KAWS早期（2006-20008年）聯名球鞋與三雙潮流教父藤原浩聯名球鞋也是本次焦點，起拍價1,200美元（約36,000元）。藝術品部分有當代藝術新星的MR. DOODLE、中村萌、中田郁美的療癒系雕塑和畫作。值得一提的是曾為美國DC漫畫描繪過多本漫畫書封面以及受Prada委託製作的ESPN的台裔美籍藝術家James Jean，本次亦有畫作首次登上羅芙奧。拍品中亦不乏具有一定市場行情的趙無極、草間彌生等人之作。 James Jean《AURELIANS》 ，起拍價400美元（約12,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 趙無極石版畫《20.05.88》 ，起拍價5000美元（約15萬1200元台幣）。圖／羅芙奧提供 中村萌《GROW M》 ，起拍價5500美元（約16萬6,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 KAWS x Nike Air Max 90 White Volt ，起拍價1200美元（約36,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 中田郁美《Plan to Spite》 ，起拍價800美元（約24,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 KAWS OriginalFake x visvim Logan Low ，起拍價1500美元（約45,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 KAWS Chum x DC Shoes ，起拍價1200美元（約36,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 SUPREME X STERN PINBALL彈珠台 ，起拍價79,000美元（約2,400萬台幣）。圖／羅芙奧提供 MR. DOODLE《The Doodler》 ，起拍價800美元（約24,000元台幣）。圖／羅芙奧提供 KAWS x BAPE STA Chompers ，起拍價1500美元（約45,000元台幣）。圖／羅芙奧提供