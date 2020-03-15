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潮搶SUPREME彈珠台和KAWS球鞋 最期待的羅芙奧春季網拍
因應疫情減少出門而宅，實體賣場或藝術展覽都顯得冷清，但線上拍賣會可熱絡！羅芙奧（Ravenel）2020春季線上拍賣將於3月25日登場，ALL IN無設限專場本季75件精選佳作中，最受矚目的拍品莫過於由潮流品牌SUPREME與彈珠台龍頭品牌STERN於2018年推出全球限量200件的聯名彈珠台，是品牌至今最昂貴的聯名作，尤其難得的是因為彈珠台在台灣被列為博弈事業管制商品，進口不易，起拍價79,000美元（約2,400萬台幣）。
除了SUPREME X STERN，四雙KAWS早期（2006-20008年）聯名球鞋與三雙潮流教父藤原浩聯名球鞋也是本次焦點，起拍價1,200美元（約36,000元）。藝術品部分有當代藝術新星的MR. DOODLE、中村萌、中田郁美的療癒系雕塑和畫作。值得一提的是曾為美國DC漫畫描繪過多本漫畫書封面以及受Prada委託製作的ESPN的台裔美籍藝術家James Jean，本次亦有畫作首次登上羅芙奧。拍品中亦不乏具有一定市場行情的趙無極、草間彌生等人之作。
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