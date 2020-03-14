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歐洲疫情升情 長榮:15日前歐洲航班正常16日後陸續異動
中央流行疫情指揮中心今天宣布，除原已列第三級之義大利，3月17日起將其他歐洲申根國家及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜(杜拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級「警告」(Warning)，避免到當地所有非必要旅遊。若從上述國家入境，台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者居家檢疫14天，外界擔心恐造成歐洲航線斷航。
長榮航空晚間指出，該公司3月15日之前往返歐洲航班維持正常飛航。
長榮也說，另依疫情指揮中心之規範，自歐洲返回之空勤組員亦需要居家隔離14天，長榮航空將依組員調度之情況以及市場需求，3月16日以後往返歐洲之航班將會陸續異動，並提供持有前往歐洲旅客辦理改、退票免收手續費之服務。
長榮航空最新航班異動以及退改票規範，可至官網「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」查詢，網址為https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html。
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