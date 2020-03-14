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BLACKPINK的Lisa穿復古緹花外套 像是畫中的洋娃娃
韓國女團BLACKPINK的Lisa日前穿了CELINE的織錦緹花獵裝外套，加上她迷離的眼神，完全契合了2020早春的輕快音樂風，洋溢享樂主義的浪漫與自由，也像畫中洋娃娃般置身奇特復古的氛圍。
Lisa在選秀節目《青春有你2》中擔任舞蹈導師，她在節目上的穿搭以復古織錦緹花獵裝外套、白色蕾絲襯衫配襯復古高腰牛仔褲，都來自CELINE 2020早春系列，以南法的度假勝地聖特羅佩為背景，傳達七○年代愜意迷人的自由風氣，打造出享樂主義的奢華感，服裝上的蝴蝶結領式襯衫、褲裙、高腰喇吧褲、印花連身裙等設計元素，都應和法國新浪潮電影的浪漫，也洋溢輕快的yé-yé（美語yeah！yeah！）音樂氛圍。
而黑、白色系也是女星們不變的最愛，朴敏英在日前開播的韓劇《天氣好的話，我會去找你》記者會上，也選穿CELINE白色鉤針洋裝，雅致脫俗；裴斗娜在《李屍朝鮮2》記者會，以CELINE黝黑刺繡亮片訂製長洋裝，展現閃亮優雅的氣質。韓劇《輔佐官》第2季的記者會上，女星新慜娥（申敏兒）則是穿了GIVENCHY黑白經典套裝，以俐落帥氣的中性品味設計，寬袖白襯衫、領帶配襯短裙，穿出自信女人味。
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