BLACKPINK的Lisa穿復古緹花外套 像是畫中的洋娃娃

韓國女團BLACKPINK的Lisa日前穿了CELINE的織錦緹花獵裝外套,加上她迷離的眼神,完全契合了2020早春的輕快音樂風,洋溢享樂主義的浪漫與自由,也像畫中洋娃娃般置身奇特復古的氛圍。

Lisa在選秀節目《青春有你2》中擔任舞蹈導師,她在節目上的穿搭以復古織錦緹花獵裝外套、白色蕾絲襯衫配襯復古高腰牛仔褲,都來自CELINE 2020早春系列,以南法的度假勝地聖特羅佩為背景,傳達七○年代愜意迷人的自由風氣,打造出享樂主義的奢華感,服裝上的蝴蝶結領式襯衫、褲裙、高腰喇吧褲、印花連身裙等設計元素,都應和法國新浪潮電影的浪漫,也洋溢輕快的yé-yé(美語yeah!yeah!)音樂氛圍。