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BLACKPINK的Lisa穿復古緹花外套 像是畫中的洋娃娃

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
CELINE復古緹花獵裝外套，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE復古緹花獵裝外套，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

韓國女團BLACKPINK的Lisa日前穿了CELINE的織錦緹花獵裝外套，加上她迷離的眼神，完全契合了2020早春的輕快音樂風，洋溢享樂主義的浪漫與自由，也像畫中洋娃娃般置身奇特復古的氛圍。

Lisa在選秀節目《青春有你2》中擔任舞蹈導師，她在節目上的穿搭以復古織錦緹花獵裝外套、白色蕾絲襯衫配襯復古高腰牛仔褲，都來自CELINE 2020早春系列，以南法的度假勝地聖特羅佩為背景，傳達七○年代愜意迷人的自由風氣，打造出享樂主義的奢華感，服裝上的蝴蝶結領式襯衫、褲裙、高腰喇吧褲、印花連身裙等設計元素，都應和法國新浪潮電影的浪漫，也洋溢輕快的yé-yé（美語yeah！yeah！）音樂氛圍。

而黑、白色系也是女星們不變的最愛，朴敏英在日前開播的韓劇《天氣好的話，我會去找你》記者會上，也選穿CELINE白色鉤針洋裝，雅致脫俗；裴斗娜在《李屍朝鮮2》記者會，以CELINE黝黑刺繡亮片訂製長洋裝，展現閃亮優雅的氣質。韓劇《輔佐官》第2季的記者會上，女星新慜娥（申敏兒）則是穿了GIVENCHY黑白經典套裝，以俐落帥氣的中性品味設計，寬袖白襯衫、領帶配襯短裙，穿出自信女人味。

新慜娥穿GIVENCHY 2019黑白經典套裝，展現帥氣女人味。圖／GIVENCHY提供
新慜娥穿GIVENCHY 2019黑白經典套裝，展現帥氣女人味。圖／GIVENCHY提供
裴斗娜以CELINE黝黑刺繡亮片訂製長洋裝出席新劇記者會。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
裴斗娜以CELINE黝黑刺繡亮片訂製長洋裝出席新劇記者會。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元、丹寧喇叭褲22,500元。圖／取自微博
BLACKPINK Lisa穿CELINE復古緹花獵裝外套10萬5,000元、丹寧喇叭褲22,500元。圖／取自微博
朴敏英身穿CELINE純白色手工鉤針連身裙，售價14萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敏英身穿CELINE純白色手工鉤針連身裙，售價14萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE純白色手工鉤針連身裙，售價14萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE純白色手工鉤針連身裙，售價14萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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