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歌詩達郵輪宣布 即起至4月3日暫停全球航線營運

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快訊！歌詩達郵輪宣佈 即起至4月3日暫停全球航線營運

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
歌詩達郵輪宣布暫停全球航運至4月3日。記者羅建怡／攝影
歌詩達郵輪宣布暫停全球航運至4月3日。記者羅建怡／攝影

新冠肺炎疫情進入全球大流行，繼日前公主郵輪暫停權情營運兩個月後，歌詩達郵輪義大利總公司剛剛宣布，為因應疫情發展，即日起至4月3日主動暫停全球航線的營運。

歌詩達郵輪公司總裁Neil Palomba表示，作為全球郵輪領導品牌，歌詩達郵輪有責任為保障所有旅客及船員的健康安全而做出全球停航的決定。歌詩達郵輪公司擁有超過70年豐富的海上客運經驗，多年來協助數以百萬計的旅客實現義式海上假期的夢想，我們也隨時準備好在不久的未來為各位竭誠服務。

自疫情爆發至今，歌詩達郵輪遵循世界衛生組織指揮，嚴格落實船上防疫措施，並積極配合各國遏止疫情蔓延的政策，率先於1月 25日主動暫停所有從中國母港出發的航次。

郵輪公司表示，若旅客目前正搭乘歌詩達郵輪，均依原訂計劃繼續進行，至旅客結束航程下船後，始不再提供載客服務。歌詩達郵輪也會將與旅行社業者合作，為旅客解決後續取消航程問題。如欲洽詢退換票事宜，可洽詢原訂購旅行社並提供相關旅遊文件以處理後續退款事宜。

郵輪 疫情

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