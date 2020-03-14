白色情人節添購型男配備 LV、BALLY新款公事包好帥

在既定公事包的功能與輪廓之中，融入當代生活風格，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）與BALLY都推出全新的男士公務型包款。

路易威登的New Formals系列共有4款新品，重塑商務人士的風格，因應多元的生活型態，有更為當代摩登的輪廓，不論是在辦公室、或隨時移動赴會，都更輕巧而實用。例如Soft Trunk公事包，發揮了路易威登的製箱傳統，運用柔軟耐磨的Lozine硫化纖維物料、金屬細節等打造，可調整肩帶、便於拿取文件的外側口袋，讓使用者更為優雅從容。而延伸自信封線條造型Serviette公事包的Sac Plat Horizontal Zippe，則更為簡練，並備有兩種版本，棕色的Ombre Acajou皮革版本大器簡約，而Monogram Eclipse版本則顯得年輕活潑。