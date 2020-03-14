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白色情人節添購型男配備 LV、BALLY新款公事包好帥
在既定公事包的功能與輪廓之中，融入當代生活風格，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）與BALLY都推出全新的男士公務型包款。
路易威登的New Formals系列共有4款新品，重塑商務人士的風格，因應多元的生活型態，有更為當代摩登的輪廓，不論是在辦公室、或隨時移動赴會，都更輕巧而實用。例如Soft Trunk公事包，發揮了路易威登的製箱傳統，運用柔軟耐磨的Lozine硫化纖維物料、金屬細節等打造，可調整肩帶、便於拿取文件的外側口袋，讓使用者更為優雅從容。而延伸自信封線條造型Serviette公事包的Sac Plat Horizontal Zippe，則更為簡練，並備有兩種版本，棕色的Ombre Acajou皮革版本大器簡約，而Monogram Eclipse版本則顯得年輕活潑。
Cabas Business手提袋則是日、晚裝皆宜，手柄舒適柔軟，前袋設計可迅速取出所需文件，可拆卸肩帶因應各種場合；黑色的Steamer Taurillon包款更具休閒品味；這4款公事包都來自男裝藝術總監Virgil Abloh的發想，讓商務人士在移動中仍能維持瀟灑自在的帥氣。瑞士品牌BALLY則是推出全新的Gessner皮件系列，小牛皮的材質在表面以鉻鞣製，耐髒、防水且不易生成刮痕，相較於經典款公事包，更顯趣味、街頭、男孩味，共有商務手拿包、斜垮包、手提包、商務包、後背包等5種款式，提供商務人士日常搭配之用，辨識設計在於皮件上源自於瑞士錶扣的金屬封蓋，搭配縫製的品牌經典紅白TSP線條；此外，更悠閒的設計則展現在Explore科技尼龍系列，輕盈防水，以自然景觀彩繪的圖樣，成為運動風的紳士配件。
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