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白色情人節添購型男配備 LV、BALLY新款公事包好帥

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登Cabas Business公事包，售價13萬8,000元。圖／LV提供
路易威登Cabas Business公事包，售價13萬8,000元。圖／LV提供

在既定公事包的功能與輪廓之中，融入當代生活風格，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）與BALLY都推出全新的男士公務型包款。

路易威登的New Formals系列共有4款新品，重塑商務人士的風格，因應多元的生活型態，有更為當代摩登的輪廓，不論是在辦公室、或隨時移動赴會，都更輕巧而實用。例如Soft Trunk公事包，發揮了路易威登的製箱傳統，運用柔軟耐磨的Lozine硫化纖維物料、金屬細節等打造，可調整肩帶、便於拿取文件的外側口袋，讓使用者更為優雅從容。而延伸自信封線條造型Serviette公事包的Sac Plat Horizontal Zippe，則更為簡練，並備有兩種版本，棕色的Ombre Acajou皮革版本大器簡約，而Monogram Eclipse版本則顯得年輕活潑。

Cabas Business手提袋則是日、晚裝皆宜，手柄舒適柔軟，前袋設計可迅速取出所需文件，可拆卸肩帶因應各種場合；黑色的Steamer Taurillon包款更具休閒品味；這4款公事包都來自男裝藝術總監Virgil Abloh的發想，讓商務人士在移動中仍能維持瀟灑自在的帥氣。瑞士品牌BALLY則是推出全新的Gessner皮件系列，小牛皮的材質在表面以鉻鞣製，耐髒、防水且不易生成刮痕，相較於經典款公事包，更顯趣味、街頭、男孩味，共有商務手拿包、斜垮包、手提包、商務包、後背包等5種款式，提供商務人士日常搭配之用，辨識設計在於皮件上源自於瑞士錶扣的金屬封蓋，搭配縫製的品牌經典紅白TSP線條；此外，更悠閒的設計則展現在Explore科技尼龍系列，輕盈防水，以自然景觀彩繪的圖樣，成為運動風的紳士配件。

BALLY Gessner黑色牛皮公事包，售價59,380元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner黑色牛皮公事包，售價59,380元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner灰色牛皮手拿公事包，售價38,080元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner灰色牛皮手拿公事包，售價38,080元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner灰色牛皮肩背包（左前），售價43,080元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner灰色牛皮肩背包（左前），售價43,080元。圖／BALLY提供
路易威登Sac Plat Horizontal Zippe Monogram Eclipse手提袋，售價83,000元。圖／LV提供
路易威登Sac Plat Horizontal Zippe Monogram Eclipse手提袋，售價83,000元。圖／LV提供
路易威登Steamer Taurillon Monogram手提袋，售價15萬8,000元。圖／LV提供
路易威登Steamer Taurillon Monogram手提袋，售價15萬8,000元。圖／LV提供
BALLY Gessner灰色牛皮手拿公事包，售價38,080元。圖／BALLY提供
BALLY Gessner灰色牛皮手拿公事包，售價38,080元。圖／BALLY提供
路易威登Sac Plat Horizontal Zippe Ombre Acajou手提袋，售價12萬8,000元。圖／LV提供
路易威登Sac Plat Horizontal Zippe Ombre Acajou手提袋，售價12萬8,000元。圖／LV提供
路易威登Sac plat horizontal zippe Ombre Acajou手提袋，售價12萬8,000元。圖／LV提供
路易威登Sac plat horizontal zippe Ombre Acajou手提袋，售價12萬8,000元。圖／LV提供
BALLY Explore藍色彩色圖騰手拿包，售價16,080元。圖／BALLY提供
BALLY Explore藍色彩色圖騰手拿包，售價16,080元。圖／BALLY提供
路易威登Soft Trunk Taurillon Monogram手提袋，售價14萬7,000元。圖／LV提供
路易威登Soft Trunk Taurillon Monogram手提袋，售價14萬7,000元。圖／LV提供
路易威登Soft Trunk Brief Case Monogram Eclipse手提袋，售價13萬元。圖／LV提供
路易威登Soft Trunk Brief Case Monogram Eclipse手提袋，售價13萬元。圖／LV提供
路易威登Sac plat horizontal zippe Monogram Eclipse手提袋，售價83,000元。圖／LV提供
路易威登Sac plat horizontal zippe Monogram Eclipse手提袋，售價83,000元。圖／LV提供

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