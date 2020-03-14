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不讓顏值為防疫迫降！樂天市場精選7款美髮神器　時髦仙氣髮型DIY更順手

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
近來口罩已成為出門的「標配」，可透過髮型變化為顏值加分。圖／樂天市場提供
近來口罩已成為出門的「標配」，可透過髮型變化為顏值加分。圖／樂天市場提供

近來口罩已成為出門的「標配」，髮型成為顏值的決勝因素之一，尤其防疫期間，許多人傾向於在家中自己動手打造髮型，帶動美髮用品銷售量悄悄成長。2020年的髮型時尚趨勢，可善用髮束的捲度與蓬鬆感，製造出「空氣捲」、「仙女捲」等造型，營造美美的仙氣感，也讓小型美髮家電更受歡迎。

台灣樂天市場1、2月份除了髮雕、定型噴霧等美髮消耗品訂單成長約6成之外，「離子夾」、「電捲棒」、「整髮器」等美髮造型家電銷售也成長約28%，「吹風機」約成長3成，尤其高檔吹風機的買氣逐漸攀升，兼顧造型與護髮、單價介於5,000～10,000元的吹風機成長約16%，單價高於10,000元的吹風機也有約1成的成長。另外像是丸子頭假髮、髮片等近期訂單量也提升約2成。

針對時下需求，樂天市場精選7款超人氣美髮神器，包括PANASONIC多功能整髮器EH－KN97，附有3種髮刷插頭與溫控設計；瑞士Valera極速水護色吹風機UP5.0採用智能渦旋氣流設計，適合黑髮、染髮者使用，是英國知名髮型教主Anna Eshwood、紐約首席髮型師Joseph Dimaggio一致推薦的好物；Dyson Airwrap Complete造型器全系列採用專為各類頭髮設計的智慧溫控，輕鬆創造豐盈自然的捲度，也有硬質梳可梳直毛躁凌亂的髮絲；TESCOM負離子直捲造型整髮梳IPH1832TW傳熱均勻，吹捲、拉直都得心應手；TWINBIRD頭皮清洗按摩梳SH－2798採用可動式柔梳模仿真人手法，特殊型梳具更能梳開頭髮。

如果想要讓整體造型多點變化，不妨嘗試活潑俏皮的半丸子頭假髮女髮圈、甜美可人的自然蓬鬆鮑伯頭女假髮。

瑞士Valera極速水護色吹風機UP5.0，原價16,800元、特價11,880元。圖／樂天市場提供
瑞士Valera極速水護色吹風機UP5.0，原價16,800元、特價11,880元。圖／樂天市場提供
TESCOM負離子直捲造型整髮梳IPH1832TW，售價1,990元。圖／樂天市場提供
TESCOM負離子直捲造型整髮梳IPH1832TW，售價1,990元。圖／樂天市場提供
Dyson Airwrap Complete造型器全系列，售價17,600元。圖／樂天市場提供
Dyson Airwrap Complete造型器全系列，售價17,600元。圖／樂天市場提供
自然蓬鬆鮑伯頭女假髮，原價3,000元、特價999元。圖／樂天市場提供
自然蓬鬆鮑伯頭女假髮，原價3,000元、特價999元。圖／樂天市場提供
PANASONIC多功能整髮器EH－KN97，原價4,690元、特價4,549元。圖／樂天市場提供
PANASONIC多功能整髮器EH－KN97，原價4,690元、特價4,549元。圖／樂天市場提供
TWINBIRD頭皮清洗按摩梳SH－2798，售價3,480元。圖／樂天市場提供
TWINBIRD頭皮清洗按摩梳SH－2798，售價3,480元。圖／樂天市場提供
半丸子頭假髮女髮圈，原價630元、特價542元。圖／樂天市場提供
半丸子頭假髮女髮圈，原價630元、特價542元。圖／樂天市場提供

吹風機 髮型

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