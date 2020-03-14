悅讀書房／穿朋友老公過世後內褲 樹木希林的人生智慧

聯合晚報悅讀書房最新一期今天出刊，「每月精選」專欄推薦《樹木希林 一切隨心》 （商周出版）。

2018年辭世的日本資深女星樹木希林，乃是日本名導是枝裕和電影御用「母親」，在「東京鐵塔」、「橫山家之味」、「小偷家族」中角色都讓人念念不忘。然而她現實生活中其實歷經丈夫家暴、劈腿，還陸續左眼失明、罹癌，卻始終樂觀面對人生，獲獎無數。

本書精摘樹木希林生前受訪的珠玉名言，分成看人生、家庭、疾病、工作、男女等篇章，展現這位傳奇女子獨特的生活態度，也可給予讀者啟發。以下為四則書摘：

＊過著身無長物，不買東西的生活也不錯

包括長靴在内，我一直只有三雙鞋子。長靴還是40年前為了工作買的，一直穿到現在。前幾天我要穿的時候發現鞋子裡面有點髒，只好趁出去時買了一雙長靴，所以家裡一下子擺了四雙鞋子。

我幾乎沒買過衣服，穿的都是人家送的二手衣，再自己加工一下，好比在胸前縫個口袋，方便塞東西。家具也是接收别人家「淘汰不用」的二手貨。

我這個人本來就很小氣，一旦開始使用，就會想辦法物盡其用，讓東西「劃下完美句點」。

前幾天鄰居搬家扔了一些家具。這些家具確質都很舊了，但以前的家具品質好、堅固耐用，稍微修理一下還是能用，所以我把這些家具撿回來，重新上色。

過著身無長物，不買東西的生活也不錯哦！屋子裡很整潔，打掃起來也很輕鬆，就算有點髒髒舊舊，但好處是一忙起來，没時間打掃，也不會有心理負擔。只要生活清簡，心情也會跟著舒爽。

＊我的內褲都是前面有開口的哦（笑）

我這幾年幾乎不買東西，頂多買襪子。記得朋友的老公過世時，「外子留下幾件沒穿過的駝絨緊身褲、絨毛裡的短襯褲。」聽到她這麼說時，我馬上說：「我要。」穿著鬆鬆垮垮的内褲好舒服，所以我的内褲都是前面有開口的哦（笑）。

萬一哪天昏倒被看光怎麼辦？我才不會在意這種事，反正已經到了臉皮夠厚的年紀囉。一切隨心就好，不是嗎？

＊人生不如意是很理所當然的事

人生不如意是很理所當然的事，我從來不會哀嘆人生，也不會想像人生該有多幸福，總是想著：「這樣的人生，還不賴啊！」遇到不順心的事，就告訴自己：「我還不夠成熟啦！」

之所以覺得應該怎麼樣……其實是一種因為和自己希望達到的目標、描繪的幸福不一樣而衍生出來的情感，問題是，自己真的希望達到這樣的目標嗎？不是因為受到别人的價值觀影響，和別人的人生有所比較而萌生出來的念頭嗎？也許應該試著重新審視自己。

就算旁人覺得没錢、没名、沒利的人生很無趣，只要做著自己真心喜歡的事，覺得「啊－好幸福喔」，這個人的人生就會閃耀生輝。

＊好好受過傷，好好嘗過挫折，都能化為人生的養分

活著就是一條要經過各種地方，最後如何長眠墓地的路。至於要如何達到自己想要的結果，只能不時用些能夠說服自己的方法了。無論途中經歷了結婚、離別、還是工作，只要好好受過傷，好好嘗過挫折，都能化為人生的養分。

以前的我要是被認識的人傷害，就會想用橡皮擦抹去這段人生；但是活到這把年紀，反而懷念起那些曾經傷害過我的人……。能夠默默在心裡跟自己說「没事」，這種感覺真好。