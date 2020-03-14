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暗黑風格教主改造運動時尚 推出超辣時髦透視裝 網「這....我真的不行！」
時尚品牌和運動品牌跨界合作並非新鮮事，但身為暗黑風格教主的Rick Owens遇上主打年輕、陽光的Champion會變成什麼模樣？答案揭曉，無論男、女都有透視感的時髦辣裝，或是有著下半身失蹤的超短熱褲，因此有網友看了表示「這風格，我真的不行！」
據設計師Rick Owens透露，自己年輕時就常受到運動休閒品牌Champion的啟發，所以此次的合作讓他也十分興奮。而已經上市的聯名系列，概念就是Rick Owens熱愛的健身，部分款式延伸自去年6月巴黎男裝周時的DRKSHDW，以黑、白為主要色調。除了Champion基本款的網狀短褲、輕量風衣和橫向編織運動衫外，也有Rick Owens招牌的寬外袍和腰帶，再搭配美式棒球帽和頭帶配飾，翻轉出運動時尚的另一種可能。
不只如此，包括了超薄連帽防風外套、無襯裡風衣、中性風網眼面料背心，也是跨界合作重點，同時每一件服裝也裝飾了特製的Champion Logo貼布繡章。Rick Owens也提到，「我的手繪品牌徽章結合了Champion和Jean Patou的香水標誌，兩者都帶有相似的復古書寫風。當時我可能沒有意識到，但我現在知道那個平衡點定義了我一直以來的美學品味。」值得一提的是，這系列在Champion的台北101店也同時有銷售，喜歡這類風格的消費者一定不會失望。
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