連外國旅客都掃貨！超商「隱藏版熱銷美食排行榜」快吃一波

便利商店是每個人生活中的好鄰居，除了三餐、宵夜、零食飲料都能在便利商店搞定，其中也有許多經常目光掃過看到、卻不知已默默賣翻天的「隱藏版熱銷美食」，像是7－ELEVEN排行榜冠軍的「石安牧場溫泉蛋」每天熱銷上萬包，也是中港韓旅客來台會大量掃購的首選，甚至有人一次購買十幾包；全家便利商店的冷藏微波白飯也是網友激推的隱藏版懶人神物。

7－ELEVEN近期冷藏食品買氣成長1～2成，冷藏小吃熱銷排行榜除了紅到國外的「石安牧場溫泉蛋」之外，第二名 「御料小館辣味雞球」、第三名「御料小館韓式炸雞」都是PTT上討論熱烈的常勝軍，隨時加熱就能吃；第四名的「宗家府泡菜冬粉」上市半年銷售突破130萬份，熱量僅165大卡，是許多夜貓族的宵夜首選，另外還有「元進莊鴨賞」上市首月就熱銷10萬包。

為了減少浪費、安全衛生、延伸銷售時段等諸多考量，即日起7－ELEVEN將關東煮、蒸包、茶葉蛋、熱狗等自助區熱食變成冷藏式包裝，微波加熱即食，新推出的「炭火燒肉包」、「鹹蛋黃香菇肉包」、「高麗菜包」上市至今已熱銷超過百萬顆，締造千萬業績，堪稱7－ELEVEN新一代「小金包」。

全家便利商店已默默販售冷藏微波白飯超過10年，為忙碌的現代人提供更便利的主食選擇，因應健康趨勢崛起，也推出燕麥飯、五穀飯、超級大麥飯等，一年可賣出220萬份。此外，全家便利商店擁有超商業界唯一的專業手工甜點產線，像是專賣店等級的泡芙系列就是全家便利商店甜點中的明星商品，不斷推出各種季節限定新口味，今年2月推出的「芋泥泡芙」平均每分鐘就賣出3顆，成為許多芋頭控的心頭愛。

萊爾富的人氣熱銷美食排行榜TOP 5為「Hi－Life鮮嫩去骨腿排」、「卜蜂舒食沙拉胸」、「Hi－Life炭火厚切無骨雞排」、「Hi－Life美式胖雞球」、「福記排骨酥湯」，又以學校、廠房、辦公大樓商圈門市最熱賣。萊爾富即日起至4月7日推出指定Hi－Life輕食中式小點任2件9折。