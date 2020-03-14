快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連外國旅客都掃貨！超商「隱藏版熱銷美食排行榜」快吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
超商不僅是每個人生活中的好鄰居，更有許多隱藏版熱銷美食。圖／7－ELEVEN提供
超商不僅是每個人生活中的好鄰居，更有許多隱藏版熱銷美食。圖／7－ELEVEN提供

便利商店是每個人生活中的好鄰居，除了三餐、宵夜、零食飲料都能在便利商店搞定，其中也有許多經常目光掃過看到、卻不知已默默賣翻天的「隱藏版熱銷美食」，像是7－ELEVEN排行榜冠軍的「石安牧場溫泉蛋」每天熱銷上萬包，也是中港韓旅客來台會大量掃購的首選，甚至有人一次購買十幾包；全家便利商店的冷藏微波白飯也是網友激推的隱藏版懶人神物。

7－ELEVEN近期冷藏食品買氣成長1～2成，冷藏小吃熱銷排行榜除了紅到國外的「石安牧場溫泉蛋」之外，第二名 「御料小館辣味雞球」、第三名「御料小館韓式炸雞」都是PTT上討論熱烈的常勝軍，隨時加熱就能吃；第四名的「宗家府泡菜冬粉」上市半年銷售突破130萬份，熱量僅165大卡，是許多夜貓族的宵夜首選，另外還有「元進莊鴨賞」上市首月就熱銷10萬包。

為了減少浪費、安全衛生、延伸銷售時段等諸多考量，即日起7－ELEVEN將關東煮、蒸包、茶葉蛋、熱狗等自助區熱食變成冷藏式包裝，微波加熱即食，新推出的「炭火燒肉包」、「鹹蛋黃香菇肉包」、「高麗菜包」上市至今已熱銷超過百萬顆，締造千萬業績，堪稱7－ELEVEN新一代「小金包」。

全家便利商店已默默販售冷藏微波白飯超過10年，為忙碌的現代人提供更便利的主食選擇，因應健康趨勢崛起，也推出燕麥飯、五穀飯、超級大麥飯等，一年可賣出220萬份。此外，全家便利商店擁有超商業界唯一的專業手工甜點產線，像是專賣店等級的泡芙系列就是全家便利商店甜點中的明星商品，不斷推出各種季節限定新口味，今年2月推出的「芋泥泡芙」平均每分鐘就賣出3顆，成為許多芋頭控的心頭愛。

萊爾富的人氣熱銷美食排行榜TOP 5為「Hi－Life鮮嫩去骨腿排」、「卜蜂舒食沙拉胸」、「Hi－Life炭火厚切無骨雞排」、「Hi－Life美式胖雞球」、「福記排骨酥湯」，又以學校、廠房、辦公大樓商圈門市最熱賣。萊爾富即日起至4月7日推出指定Hi－Life輕食中式小點任2件9折。

萊爾富將夜市超人氣的鹹酥雞製成方便即食的「夾心三角飯糰鹹酥雞」，另外還有輕食類的「日系捲壽司－肉鬆＋龍蝦沙拉」，即日起至4月7日指定手捲壽司、海苔飯糰、漢堡、飯糰加10元可喝指定飲料。

萊爾富人氣熱銷美食排行榜TOP 5：Hi－Life炭火厚切無骨雞排，售價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富人氣熱銷美食排行榜TOP 5：Hi－Life炭火厚切無骨雞排，售價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富日系捲壽司－肉鬆＋龍蝦沙拉，售價65元。圖／萊爾富提供
萊爾富日系捲壽司－肉鬆＋龍蝦沙拉，售價65元。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第一名「石安牧場溫泉蛋」，售價46元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第一名「石安牧場溫泉蛋」，售價46元。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富人氣熱銷美食排行榜TOP 5：Hi－Life鮮嫩去骨腿排，售價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富人氣熱銷美食排行榜TOP 5：Hi－Life鮮嫩去骨腿排，售價49元。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第二名 「御料小館辣味雞球」，售價38元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第二名 「御料小館辣味雞球」，售價38元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出的「炭火燒肉包」、「鹹蛋黃香菇肉包」、「高麗菜包」上市至今已熱銷超過百萬顆。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN新推出的「炭火燒肉包」、「鹹蛋黃香菇肉包」、「高麗菜包」上市至今已熱銷超過百萬顆。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN熱食自助區商品冷藏化，24小時全天候供應，打造冰箱新經濟。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN熱食自助區商品冷藏化，24小時全天候供應，打造冰箱新經濟。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第三名「御料小館韓式炸雞」，售價42元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN冷藏小吃熱銷排行榜第三名「御料小館韓式炸雞」，售價42元。圖／7－ELEVEN提供
全家便利商店已默默販售冷藏微波白飯超過10年，也推出燕麥飯、五穀飯、超級大麥飯等多樣選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店已默默販售冷藏微波白飯超過10年，也推出燕麥飯、五穀飯、超級大麥飯等多樣選擇。圖／全家便利商店提供
7－ELEVEN「石安牧場溫泉蛋」、「御料小館韓式炸雞」是低調熱賣的超人氣冷藏小吃。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「石安牧場溫泉蛋」、「御料小館韓式炸雞」是低調熱賣的超人氣冷藏小吃。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富即日起至4月7日推出指定Hi－Life輕食中式小點任2件9折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至4月7日推出指定Hi－Life輕食中式小點任2件9折優惠。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN「石安牧場溫泉蛋」、「御料小館韓式炸雞」是低調熱賣的超人氣冷藏小吃。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「石安牧場溫泉蛋」、「御料小館韓式炸雞」是低調熱賣的超人氣冷藏小吃。圖／7－ELEVEN提供
全家便利商店新推出的「芋泥泡芙」平均每分鐘就賣出3顆，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出的「芋泥泡芙」平均每分鐘就賣出3顆，售價39元。圖／全家便利商店提供
萊爾富夾心三角飯糰－鹹酥雞，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富夾心三角飯糰－鹹酥雞，售價35元。圖／萊爾富提供

便利商店 甜點

延伸閱讀

Yahoo奇摩拍賣推「0元免運」頻道！萊爾富、7-11、全家超商取貨更方便

誤信微波可以消毒 韓女4.5萬鈔票放微波爐慘剩2萬

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「草莓可口可樂」登台！全家便利商店3/11上架，加碼推28天優惠

相關新聞

為什麼洗髮一定要洗二遍？ 擺脫你的髮根「拖油瓶」

為什麼美髮專家總是提倡，「洗髮一定要洗二遍」呢？台灣髮品AROMASE艾瑪絲指出，第一次是帶走頭皮上的多餘油脂和髒汙，第...

Nike運用「黑科技」讓夾克會呼吸 內建溫控裝置征服多變天氣

什麼？夾克也會呼吸？沒錯！運動品牌Nike再度運用「黑科技」，將在3月下旬推出全新的ISPA系列夾克，內建了溫控裝置，能...

不讓顏值為防疫迫降！樂天市場精選7款美髮神器　時髦仙氣髮型DIY更順手

近來口罩已成為出門的「標配」，髮型成為顏值的決勝因素之一，尤其防疫期間，許多人傾向於在家中自己動手打造髮型，帶動美髮用品...

悅讀書房／首部自傳！大衛．林區暢談藍絲絨、雙峰祕辛

聯合晚報悅讀書房最新一期今天出刊，「好書上線」專欄推薦大衛．林區等著《在夢中》（時報出版）。

悅讀書房／穿朋友老公過世後內褲 樹木希林的人生智慧

聯合晚報悅讀書房最新一期今天出刊，「每月精選」專欄推薦《樹木希林 一切隨心》 （商周出版）。

暗黑風格教主改造運動時尚 推出超辣時髦透視裝 網「這....我真的不行！」

時尚品牌和運動品牌跨界合作並非新鮮事，但身為暗黑風格教主的Rick Owens遇上主打年輕、陽光的Champion會變成...

連外國旅客都掃貨！超商「隱藏版熱銷美食排行榜」快吃一波

便利商店是每個人生活中的好鄰居，除了三餐、宵夜、零食飲料都能在便利商店搞定，其中也有許多經常目光掃過看到、卻不知已默默賣...

台北101關閉2樓空橋入口 僅開放1樓進出落實體溫檢測

防疫新冠肺炎，台北101購物中心於2月28日升級防疫管理，進商場100％量體溫，今天台北101再度

歐陽靖晉身人母曬喜訊 卡地亞珠寶配愛的小手 甜蜜放閃

向來以直言風格頗受好評的歐陽靖，今日早晨於臉書專頁「歐陽靖裏東京生存記」大方公佈懷孕喜訊，即將在明年晉身人母。她與日本攝...

東區回溫？28年歷史Sharetea歇脚亭 重返東區開新店

東區回溫？去年底Sharetea東區旗艦店因租約到期結束營業，今(3/14)以全新面貌重返東區試營運。業者表示，「Sha...

今明兩天！身份證有3、1、4 Dazzling請吃蜜糖吐司

以「蜜糖吐司」聞名的Dazzlig Café，深受女孩及名媛喜愛，業者於今、明兩天(3月14日、3月15日)推出情人節限...

該染超顯白的「焦糖橘髮」　楊丞琳、潔西卡、潤娥都愛

又到了換季之時，還在想著要換什麼髮色嗎？已經有超多台灣、南韓女星都換上「焦糖」新髮色，雖然說焦糖色不是新流行的色系，但因...

熱門新聞

和心儀對象逛超市對話尷尬爆 網友：見識到單身20年的實力

還錯健保卡竟要藥師磕頭道歉 藥師公會有話要說

歐洲申根區28國全列3級！全球旅遊警示齊升 回國就要自主健康管理

大陸冷氣團報到！15日清晨北台灣低溫下探12度

吳德榮：冷空氣南下 下午雨漸停轉乾冷

今明兩天！身份證有3、1、4 Dazzling請吃蜜糖吐司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。