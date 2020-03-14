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台北101關閉2樓空橋入口 僅開放1樓進出落實體溫檢測

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101二樓君悅、世貿空橋暫時關閉，目前僅開放一樓信義大門或其他出入口，確實進行體溫檢測。圖／摘自台北101粉專
台北101二樓君悅、世貿空橋暫時關閉，目前僅開放一樓信義大門或其他出入口，確實進行體溫檢測。圖／摘自台北101粉專

防疫新冠肺炎台北101購物中心於2月28日升級防疫管理，進商場100％量體溫，今天台北101再度

於臉書公告，二樓君悅、世貿空橋暫時關閉，目前僅開放一樓信義大門或其他出入口，確實進行體溫檢測。

台北101繼原本封閉一樓北廣場大門、一樓北廣場吸菸區、松智停車場車道入口進行門禁管制後，現在再度關閉二樓君悅、世貿空橋出入口。信義商圈的空橋是民眾逛街最方便的通道，連接ATT 4 FUN、微風南山、信義威秀影城、新光三越信義新天地、微風松高、微風信義、BELLAVITA等商場。

台北101表示，封閉二樓有先不便，會讓民眾多花時間走路，但為了防疫安全，希望與大眾一起度過這場戰役。

對此，有網友反應，從疫情一開始，台北101精品專櫃傳出禁止專櫃人員戴口罩，到現在台北101所做的防疫措施，值得鼓勵。

台北101 微風南山 新冠肺炎

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