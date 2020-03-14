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歐陽靖晉身人母曬喜訊 卡地亞珠寶配愛的小手 甜蜜放閃
向來以直言風格頗受好評的歐陽靖，今日早晨於臉書專頁「歐陽靖裏東京生存記」大方公佈懷孕喜訊，即將在明年晉身人母。她與日本攝影師先生結識七年、交往五年，喜愛馬拉松的她，更透露與先生因東京馬拉松慶功宴而結識；日前因疫情受到高度關注的她在臉書表示，由於全世界都正透入防疫工作，喜宴將暫緩舉辦，而臉友們則紛紛留言送上祝福，「每個寶寶都是上天給的大禮物」、「夫妻兩個都好有型」、「恭喜靖哥寶寶在打招呼耶太可愛了」。
而歐陽靖除了在臉書上秀出寶寶的超音波圖、攝影師老公的instagram帳號，更同時秀出一張兩人十指緊扣的甜蜜照片，並附上一張帶有小紅盒的情人對戒，大方放閃。原來正是Cartier的juste un clou釘子珠寶戒指。juste un clou的設計靈感是從日常生活中的五金「釘子」為靈感，大膽變形地釘子珠寶，將日常的物品昇華成風格的奢華元素。加上釘子一為平頭、一為尖銳的強烈造型，訴說配戴者強烈、鮮明的自信主張。
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