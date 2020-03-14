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Nike運用「黑科技」讓夾克會呼吸 內建溫控裝置征服多變天氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
全新的ISPA Inflate機能夾克，就是品牌考慮到春天是一年之間氣溫變化最劇烈的時刻，而因應而生的作品。圖／Nike提供
全新的ISPA Inflate機能夾克，就是品牌考慮到春天是一年之間氣溫變化最劇烈的時刻，而因應而生的作品。圖／Nike提供

什麼？夾克也會呼吸？沒錯！運動品牌Nike再度運用「黑科技」，將在3月下旬推出全新的ISPA系列夾克，內建了溫控裝置，能完美適應春夏之間的氣候轉換，讓人驚艷。

中性的外型，讓ISPA Inflate機能夾克，無論男、女都適合穿著。圖／Nike提供
中性的外型，讓ISPA Inflate機能夾克，無論男、女都適合穿著。圖／Nike提供

誕生於2018年的Nike ISPA 系列，其目的就是改善服裝與都市生活環境的互動關係，而全新的ISPA Inflate機能夾克，就是品牌考慮到春天是一年之間氣溫變化最劇烈的時刻，而因應而生的作品。由於這季節，消費者常會經歷一天五種不同的氣溫，是否能有一件服裝能適應這樣的變化？因此，Nike從自家研發多年的Air System中獲得啟發，在ISPA Inflate機能夾克中，設有可以手動充氣的裝置。只要天氣變冷時，穿著者就能利用在身體兩側的進氣孔，灌入空氣，增加保暖的效果；反之氣溫升高時，就只要把空氣按壓排出即可。

在肩膀的部分，可以看到內置的Air System，當天氣變冷時便可手動灌入空氣來保暖。圖／Nike提供
在肩膀的部分，可以看到內置的Air System，當天氣變冷時便可手動灌入空氣來保暖。圖／Nike提供

這樣的概念是從 2006年的一款在內部精密佈置了空氣管路的創新服裝Nike Airvantage所優化而來，品牌讓外型跟使用時都變得時髦、且容易上手，成就出全新且具有鮮明個性的設計。此外，同樣的概念也衍伸出一雙React Runner Mid WR ISPA鞋款，配置鞋帶鬆緊快速調節系統，製作元素取自Nike React 87鞋款，而且鞋面採用細密的網格面料，具備良好的透氣性。

Nike React Runner Mid WR ISPA鞋款，配置鞋帶鬆緊快速調節系統，而且鞋面採用細密的網格面料，具備良好的透氣性。圖／Nike提供
Nike React Runner Mid WR ISPA鞋款，配置鞋帶鬆緊快速調節系統，而且鞋面採用細密的網格面料，具備良好的透氣性。圖／Nike提供

夾克內部的藍色氣囊，是專為善變氣候而打造的手動調節解決方案。圖／Nike提供
夾克內部的藍色氣囊，是專為善變氣候而打造的手動調節解決方案。圖／Nike提供

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