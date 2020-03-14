東區回溫？28年歷史Sharetea歇脚亭 重返東區開新店

東區回溫？去年底Sharetea東區旗艦店因租約到期結束營業，今(3/14)以全新面貌重返東區試營運。業者表示，「Sharetea歇脚亭大安忠孝店」全新誕生，要帶給粉絲全新的氛圍與感動，飲料品項也全面更新，主打在茶湯中加入荷葉配方的手搖茶飲，是前所未有的創意。

據了解，冷清許久的台北東區傳出回溫跡象，房市專家認為最大關鍵在於「租金」，「東區店租整體已下修約3成，因此增加業者進駐意願」。隨著本土服飾NET進駐永福樓舊址、歇腳亭重返東區後，快時尚品牌H&M也落腳於此，品牌接連搶進，被視為「復甦」徵兆。

今日開幕的歇腳亭，不同於之前旗艦店的純白時尚，改走美式工業風，原木拼接的外牆搭配黑色窗框，休閒又不失個性。其中，讓人眼睛一亮的是文青大窗檯，店內店外都可坐人，頗有歐洲巷道咖啡館的愜意體驗。業者表示，通透的大窗，即使在疫情期間，坐在室內也不用擔心空氣不流通。

有28年歷史的Sharetea歇脚亭，以香醇彈Q的珍珠奶茶紅遍全球，這次全新的大安忠孝店除了保有幾款經典珍奶外，還推出全新的厚奶系列飲品，同時首創在茶湯中加入荷葉配方，自稱是「史上第一杯有高纖成份的荷葉手搖茶」，喝手搖飲不必再有負擔。