快訊

歐洲27國及杜拜 17日起入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東區回溫？28年歷史Sharetea歇脚亭 重返東區開新店

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
歇腳亭大安忠孝店於3月14日「白色情人節」正式試營運。圖／歇腳亭提供
歇腳亭大安忠孝店於3月14日「白色情人節」正式試營運。圖／歇腳亭提供

東區回溫？去年底Sharetea東區旗艦店因租約到期結束營業，今(3/14)以全新面貌重返東區試營運。業者表示，「Sharetea歇脚亭大安忠孝店」全新誕生，要帶給粉絲全新的氛圍與感動，飲料品項也全面更新，主打在茶湯中加入荷葉配方的手搖茶飲，是前所未有的創意。

據了解，冷清許久的台北東區傳出回溫跡象，房市專家認為最大關鍵在於「租金」，「東區店租整體已下修約3成，因此增加業者進駐意願」。隨著本土服飾NET進駐永福樓舊址、歇腳亭重返東區後，快時尚品牌H&M也落腳於此，品牌接連搶進，被視為「復甦」徵兆。

今日開幕的歇腳亭，不同於之前旗艦店的純白時尚，改走美式工業風，原木拼接的外牆搭配黑色窗框，休閒又不失個性。其中，讓人眼睛一亮的是文青大窗檯，店內店外都可坐人，頗有歐洲巷道咖啡館的愜意體驗。業者表示，通透的大窗，即使在疫情期間，坐在室內也不用擔心空氣不流通。

有28年歷史的Sharetea歇脚亭，以香醇彈Q的珍珠奶茶紅遍全球，這次全新的大安忠孝店除了保有幾款經典珍奶外，還推出全新的厚奶系列飲品，同時首創在茶湯中加入荷葉配方，自稱是「史上第一杯有高纖成份的荷葉手搖茶」，喝手搖飲不必再有負擔。

新飲品包括獨家「厚比例」呈現濃醇重鮮奶風味的「鐵觀音厚奶」；三層漸層厚比例的「布蕾奶茶」；六種水果再加入含有荷葉成份的茶湯的「爆爆水果茶」。每杯60~65元。

焦糖布蕾奶茶。圖／歇腳亭提供
焦糖布蕾奶茶。圖／歇腳亭提供
爆爆水果茶。圖／歇腳亭提供
爆爆水果茶。圖／歇腳亭提供

東區 珍珠奶茶 快時尚

延伸閱讀

影／新店街頭無預警持刀殺人 未婚獨生子無辜命喪黃泉

新北量縮 央北重劃區撐場

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

相關新聞

為什麼洗髮一定要洗二遍？ 擺脫你的髮根「拖油瓶」

為什麼美髮專家總是提倡，「洗髮一定要洗二遍」呢？台灣髮品AROMASE艾瑪絲指出，第一次是帶走頭皮上的多餘油脂和髒汙，第...

Nike運用「黑科技」讓夾克會呼吸 內建溫控裝置征服多變天氣

什麼？夾克也會呼吸？沒錯！運動品牌Nike再度運用「黑科技」，將在3月下旬推出全新的ISPA系列夾克，內建了溫控裝置，能...

歐陽靖晉身人母曬喜訊 卡地亞珠寶配愛的小手 甜蜜放閃

向來以直言風格頗受好評的歐陽靖，今日早晨於臉書專頁「歐陽靖裏東京生存記」大方公佈懷孕喜訊，即將在明年晉身人母。她與日本攝...

東區回溫？28年歷史Sharetea歇脚亭 重返東區開新店

東區回溫？去年底Sharetea東區旗艦店因租約到期結束營業，今(3/14)以全新面貌重返東區試營運。業者表示，「Sha...

今明兩天！身份證有3、1、4 Dazzling請吃蜜糖吐司

以「蜜糖吐司」聞名的Dazzlig Café，深受女孩及名媛喜愛，業者於今、明兩天(3月14日、3月15日)推出情人節限...

該染超顯白的「焦糖橘髮」　楊丞琳、潔西卡、潤娥都愛

又到了換季之時，還在想著要換什麼髮色嗎？已經有超多台灣、南韓女星都換上「焦糖」新髮色，雖然說焦糖色不是新流行的色系，但因...

賞櫻免出國！全台第一個「櫻花快閃門市」夢幻開幕

櫻花控注意，手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」即日起至4月30日在台北車站天成門市打造出今年全台第一個「櫻花季限時夢...

樂理巧納西裝設計 陳禕倫演繹嘉裕西服一展格紋紳士風

視覺與聽覺看似不同感官，卻在品味體驗或有共通之道。嘉裕2020春夏系列以古典樂中的作曲形式「賦格（fugue）」為靈感，...

全球純粹風味評鑑公布 台灣多家業者上榜

世界4大美食獎之一的「全球純粹風味評鑑」（A.A.Taste Awards）日前公布2019的得獎名單，台灣多家飯店、餐...

藝術家瘋玩LACOSTE「巴黎鱷魚臉」機車又好笑 買起來！

自從Louise Trotter接任LACOSTE，成為品牌第一任女性創意總監後，LACOSTE一改老邁形象變新潮，近期...

無鋼圈內衣近4年成長三倍 華歌爾2020春夏首次全面強打

無鋼圈內衣近年來大受女性消費者喜愛，知名內衣品牌華歌爾2020年春夏推出一系列多款式的「3D 無鋼圈內衣」，訴求舒適集中...

吃出免疫力 飯店秀絕活

新冠肺炎、流感疫情雙雙發威，飯店、餐廳順勢推出各種「提升免疫力」的創意餐點，蟲草、花膠、黑虎掌、泥鰍、咖哩、鮭魚都上桌，粵港的「老火湯」也成為「抗疫」要角。

熱門新聞

和心儀對象逛超市對話尷尬爆 網友：見識到單身20年的實力

還錯健保卡竟要藥師磕頭道歉 藥師公會有話要說

大陸冷氣團報到！15日清晨北台灣低溫下探12度

吳德榮：冷空氣南下 下午雨漸停轉乾冷

面試完被告知回家等7天 過來人曝「等通知=沒錄取」

家屬轉吳宗憲的話批憂鬱患者 醫嘆：烙印就是這樣印上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。