疫情下如何做美型OL？ 台隆推出獨家好物攻略

春季到來，上班族小資女們的工作行頭不妨也趁此添新，讓職場與生活都更有效率且美型。防疫期間每天上班外出，除了隨身必備的口罩，乾洗手一定要帶齊外，專業有型的收納方包和文件夾，以及加強眉眼魅力的彩妝小物，亦是職場好幫手。

台隆近期推出「效率上班達人攻略」檔期活動，引進許多日本文趣與眉眼彩妝獨家新品，即日起至4月8日台隆電子會員當日單筆消費滿688元，即有機會抽中「木紋質感保溫杯」一個。

此次，台隆獨家引進「nahe半透明多用途收納方包」，採防水不易髒PVC材質，輕巧大容量，半透明設計、內外平口袋可收納手機、票券，現在也能拿來收納口罩保持清潔，不僅日常文趣、隨身用品收納，旅行出差也便利十足，能依每種情況靈活應用各種收納需求。此外，還有「nahe耐衝擊收納包」是使用耐衝擊性佳的聚碳酸酯纖維製成的硬殼收納包，內裏緩衝材質，適合保護收納各類電子產品。

「ALTNA 直立透明文件夾」也由台隆獨家引進，可立起來做看板的文件夾，實用又專業，含三個資料夾層，封面內側亦有收納袋，側邊添加防滑條、可直立讀取資料文件，橡膠圈設計，緊套文件夾、避免資料掉出，可收納約100張A4，是紙本文件收納好幫手。另，還有「ALTNA 直立包」可做工具包也能做上班包，多層收納空間，除了可放文件紙筆外，也能個別收納現在出門都要攜帶的乾洗手、紙香皂、酒精等小物。