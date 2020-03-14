快訊

川普的防疫與逃避？美國啟動全國緊急狀態

疫情下如何做美型OL？ 台隆推出獨家好物攻略

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
nahe 耐衝擊收納包。 圖／台隆提供
nahe 耐衝擊收納包。 圖／台隆提供

春季到來，上班族小資女們的工作行頭不妨也趁此添新，讓職場與生活都更有效率且美型。防疫期間每天上班外出，除了隨身必備的口罩，乾洗手一定要帶齊外，專業有型的收納方包和文件夾，以及加強眉眼魅力的彩妝小物，亦是職場好幫手。

台隆近期推出「效率上班達人攻略」檔期活動，引進許多日本文趣與眉眼彩妝獨家新品，即日起至4月8日台隆電子會員當日單筆消費滿688元，即有機會抽中「木紋質感保溫杯」一個。

此次，台隆獨家引進「nahe半透明多用途收納方包」，採防水不易髒PVC材質，輕巧大容量，半透明設計、內外平口袋可收納手機、票券，現在也能拿來收納口罩保持清潔，不僅日常文趣、隨身用品收納，旅行出差也便利十足，能依每種情況靈活應用各種收納需求。此外，還有「nahe耐衝擊收納包」是使用耐衝擊性佳的聚碳酸酯纖維製成的硬殼收納包，內裏緩衝材質，適合保護收納各類電子產品。

「ALTNA 直立透明文件夾」也由台隆獨家引進，可立起來做看板的文件夾，實用又專業，含三個資料夾層，封面內側亦有收納袋，側邊添加防滑條、可直立讀取資料文件，橡膠圈設計，緊套文件夾、避免資料掉出，可收納約100張A4，是紙本文件收納好幫手。另，還有「ALTNA 直立包」可做工具包也能做上班包，多層收納空間，除了可放文件紙筆外，也能個別收納現在出門都要攜帶的乾洗手、紙香皂、酒精等小物。

此外，加強眉眼魅力的彩妝品，近來也是熱夯小物，台隆獨家引進「SANA柔和兩用持色美型液態眉筆」，共有灰棕、自然棕、氣質棕、馱棕四色， 訴求液態眉筆與眉粉二合一，可維持整天不掉妝，且多色選擇可配合深淺髮色做搭配。

ALTNA 直立包。 圖／台隆提供
ALTNA 直立包。 圖／台隆提供
柔和兩用持色美型液態眉筆-氣質棕。 圖／台隆提供
柔和兩用持色美型液態眉筆-氣質棕。 圖／台隆提供
ALTNA 直立透明文件夾。 圖／台隆提供
ALTNA 直立透明文件夾。 圖／台隆提供

口罩

延伸閱讀

浙江衛視再挨轟！來賓戴透明口罩錄節目　網酸：這是一群廚師嗎？

日本新令禁轉售口罩 賣家偽裝成「千元釘書針」販售

在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

口罩預購72萬人次登記 陳時中：重複登記白費工

相關新聞

為什麼洗髮一定要洗二遍？ 擺脫你的髮根「拖油瓶」

為什麼美髮專家總是提倡，「洗髮一定要洗二遍」呢？台灣髮品AROMASE艾瑪絲指出，第一次是帶走頭皮上的多餘油脂和髒汙，第...

藝術家瘋玩LACOSTE「巴黎鱷魚臉」機車又好笑 買起來！

自從Louise Trotter接任LACOSTE，成為品牌第一任女性創意總監後，LACOSTE一改老邁形象變新潮，近期...

今明兩天！身份證有3、1、4 Dazzling請吃蜜糖吐司

以「蜜糖吐司」聞名的Dazzlig Café，深受女孩及名媛喜愛，業者於今、明兩天(3月14日、3月15日)推出情人節限...

該染超顯白的「焦糖橘髮」　楊丞琳、潔西卡、潤娥都愛

又到了換季之時，還在想著要換什麼髮色嗎？已經有超多台灣、南韓女星都換上「焦糖」新髮色，雖然說焦糖色不是新流行的色系，但因...

賞櫻免出國！全台第一個「櫻花快閃門市」夢幻開幕

櫻花控注意，手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」即日起至4月30日在台北車站天成門市打造出今年全台第一個「櫻花季限時夢...

樂理巧納西裝設計 陳禕倫演繹嘉裕西服一展格紋紳士風

視覺與聽覺看似不同感官，卻在品味體驗或有共通之道。嘉裕2020春夏系列以古典樂中的作曲形式「賦格（fugue）」為靈感，...

全球純粹風味評鑑公布 台灣多家業者上榜

世界4大美食獎之一的「全球純粹風味評鑑」（A.A.Taste Awards）日前公布2019的得獎名單，台灣多家飯店、餐...

無鋼圈內衣近4年成長三倍 華歌爾2020春夏首次全面強打

無鋼圈內衣近年來大受女性消費者喜愛，知名內衣品牌華歌爾2020年春夏推出一系列多款式的「3D 無鋼圈內衣」，訴求舒適集中...

吃出免疫力 飯店秀絕活

新冠肺炎、流感疫情雙雙發威，飯店、餐廳順勢推出各種「提升免疫力」的創意餐點，蟲草、花膠、黑虎掌、泥鰍、咖哩、鮭魚都上桌，粵港的「老火湯」也成為「抗疫」要角。

PTT掀「小Ｏ瓶」之亂！小棕、小黑、小金 你認識幾個？

想要買保養品，卻又一時叫不出來保養品的全名嗎？或許只記得神仙水、小棕瓶、小黑瓶等俗名與暱稱。最近PTT上，就有網友掀起「...

居家健康窗簾最容易被忽略 HOLA、特力屋享5千現折5百

疫情延燒民眾更加關注居家環境品質。加上3、4月季節交替，正是過敏好發旺季，窗簾長期接觸室內外空氣，且拆洗不易，多數人從一...

打破完美比例！GU靠身高158公分虛擬模特兒收攏消費者的心

向來服裝品牌在拍攝形象廣告時，都會找來高且瘦的女模來展現所謂的「完美比例」，不過日式平價時尚品牌GU感受到女孩們的心聲，...

熱門新聞

還錯健保卡竟要藥師磕頭道歉 藥師公會有話要說

大陸冷氣團報到！15日清晨北台灣低溫下探12度

和心儀對象逛超市對話尷尬爆 網友：見識到單身20年的實力

吳德榮：冷空氣南下 下午雨漸停轉乾冷

面試完被告知回家等7天 過來人曝「等通知=沒錄取」

家屬轉吳宗憲的話批憂鬱患者 醫嘆：烙印就是這樣印上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。