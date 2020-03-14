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該染超顯白的「焦糖橘髮」　楊丞琳、潔西卡、潤娥都愛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
潤娥的深棕焦糖色，充滿女人味。圖／摘自IG
潤娥的深棕焦糖色，充滿女人味。圖／摘自IG

又到了換季之時，還在想著要換什麼髮色嗎？已經有超多台灣、南韓女星都換上「焦糖」新髮色，雖然說焦糖色不是新流行的色系，但因為實在是「保證顯白」，讓超多人都還是愛上焦糖色，包括楊丞琳、Jessica、太妍、潤娥、朴敏英與BLACKPINK的Lisa等，都換上焦糖系的髮色囉！

已為人妻的楊丞琳，日前曝光自己的一頭新髮色，就是焦糖色系中的「焦糖橘棕」，焦糖色中帶點橘棕色，看起來亮度更高，也馬上讓35歲的楊丞琳，起碼又減齡10歲，也讓超多網友大讚「真的美」、「很仙女」，焦糖橘棕色很適合台灣女生，即使膚色偏黃，染上去後，也能非常顯白。

近期剛歷經喪父之痛的太妍，她也是焦糖髮色的愛用者，不過皮膚已經很白的太妍，喜歡的焦糖色中，橘色系更多一點，因為這樣更能襯出白皙的膚色，也能成為人群中的焦點。

充滿女人的潤娥，最近則是染了深棕焦糖的髮色，當紅韓星朴敏英同樣也是這系列髮色，這也是許多女人最能接受且喜愛的髮色，充滿溫柔美感，但膚色太黑的人不適合，倒是黃皮的人染上這髮色，可以為臉上增添一點亮麗感。

霸氣感十足的Jessica，也染了一頭焦糖髮色，中分的長直髮，讓人一眼就愛上她的霸氣感；BLACKPINK的Lisa在最新的寫真集中，也以深焦糖色入鏡，溫柔又甜美，讓人看了好喜歡。

其實焦糖髮色為什麼讓大家都喜愛，重點是室外陽光下、室內燈光下，能呈現出不同顏色的感覺，室外有陽光時，焦糖色彷彿會閃耀出光芒，襯得女孩更迷人；室內的燈光下，焦糖色暗暗發光，讓女孩多了一些溫柔感，快到髮廊準備轉換髮色囉。

Jessica的焦糖髮色，顯白外又霸氣。圖／摘自IG
Jessica的焦糖髮色，顯白外又霸氣。圖／摘自IG
朴敏英的深棕焦糖色，是許多女生最愛的髮色。圖／摘自IG
朴敏英的深棕焦糖色，是許多女生最愛的髮色。圖／摘自IG
BLACKPINK的Lisa，也染了焦糖髮色。圖／摘自IG
BLACKPINK的Lisa，也染了焦糖髮色。圖／摘自IG
太妍是亮橘焦糖色的代表。圖／摘自IG
太妍是亮橘焦糖色的代表。圖／摘自IG
從楊丞琳到BLACKPINK的Lisa，都愛上焦糖髮色。圖／摘自IG
從楊丞琳到BLACKPINK的Lisa，都愛上焦糖髮色。圖／摘自IG
楊丞琳新染了焦糖橘棕的髮色，充滿減齡感。圖／摘自IG
楊丞琳新染了焦糖橘棕的髮色，充滿減齡感。圖／摘自IG

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