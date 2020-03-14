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賞櫻免出國！全台第一個「櫻花快閃門市」夢幻開幕
櫻花控注意，手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」即日起至4月30日在台北車站天成門市打造出今年全台第一個「櫻花季限時夢幻門市」，搖身變成室內賞櫻熱門景點；此外，亞洲獨家春季限定的「evian 2020櫻花限定瓶」也登場。
日出茶太Chatime的4款春日飲品也環繞櫻花與草莓。「又見一抹櫻」以牛奶搭配靜岡抹茶，最後撒上乾燥櫻花花瓣，體驗櫻紛漫舞的春意氛圍；「京都春櫻」則是香濃起司奶蓋與粉系櫻花綠茶調配。另有靜岡抹茶草莓「抹茶美莓」、草莓冰沙奶蓋「朵朵莓好」。期間並加碼推出「東京櫻花限量杯」。
evian®法國天然礦泉水推出亞洲獨家櫻花限定瓶，以清新粉嫩的櫻花花瓣點綴瓶身，呈現繽紛絢爛的季節氛圍。即日起至4月30日於全台各大通路購買任2瓶evian®法國天然礦泉水，上網登錄發票還有機會抽中價值9萬元4天3大阪雙人來回機票和酒店住宿，加碼10名提供一箱礦泉水直送到家。
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