樂理巧納西裝設計 陳禕倫演繹嘉裕西服一展格紋紳士風

視覺與聽覺看似不同感官，卻在品味體驗或有共通之道。嘉裕2020春夏系列以古典樂中的作曲形式「賦格（fugue）」為靈感，打造出威爾斯親王格、蘇格蘭格紋、細千鳥格紋等多款格紋西裝面料，並找來曾演出「植劇場」與「用九柑仔店」的新生代男演員陳禕倫，灑落演繹。

嘉裕西服本季西裝推出頂級奢華SUPER系列、舒適透氣輕量系列與環保抗皺咖啡紗系列，襯衫面料主打精梳棉、竹纖維，具備吸濕排汗、滑順觸感等特點，還能透過線上訂製服務選擇條紋樣式，擁有豐富多元的風格選擇；而除了較為正式的SUPER系列，陳禕倫同時也示範了主打年輕、自信的Carnival Generation，透過窄版西裝、立體腰身剪裁設計與探性面料，兼顧商務的正式與活動機能的延展性，讓舒適與體面，得以兼具。