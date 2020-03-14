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樂理巧納西裝設計 陳禕倫演繹嘉裕西服一展格紋紳士風
視覺與聽覺看似不同感官，卻在品味體驗或有共通之道。嘉裕2020春夏系列以古典樂中的作曲形式「賦格（fugue）」為靈感，打造出威爾斯親王格、蘇格蘭格紋、細千鳥格紋等多款格紋西裝面料，並找來曾演出「植劇場」與「用九柑仔店」的新生代男演員陳禕倫，灑落演繹。
嘉裕西服本季西裝推出頂級奢華SUPER系列、舒適透氣輕量系列與環保抗皺咖啡紗系列，襯衫面料主打精梳棉、竹纖維，具備吸濕排汗、滑順觸感等特點，還能透過線上訂製服務選擇條紋樣式，擁有豐富多元的風格選擇；而除了較為正式的SUPER系列，陳禕倫同時也示範了主打年輕、自信的Carnival Generation，透過窄版西裝、立體腰身剪裁設計與探性面料，兼顧商務的正式與活動機能的延展性，讓舒適與體面，得以兼具。
此外近日正拍攝公視實境節目「阮三个2」的新生代男星范少勳，則在拍攝個人宣傳照時，穿上Berluti 2020夏季系列藍綠色潑墨印花真絲襯衫，並搭配藍色大衣與西裝褲。Berluti原為成立於1895年的巴黎鞋履品牌，並在2005年推出皮具精品、2011年推出成衣，展現全方位的男性風格可能。而范少勳身上穿著的搶眼藍色大衣與西裝褲除帶來鮮明春夏氣場，潑墨藍綠色的襯衫更在恣意延展的色塊中，展現出不受拘束的自由風采。
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