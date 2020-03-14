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為什麼洗髮一定要洗二遍？ 擺脫你的髮根「拖油瓶」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
四款「艾瑪絲高階洗髮精」除全系列皆添加明星成分甘草次酸與檸檬酸外，亦訴求不添加矽靈、人工色素、界面活性劑（SLS、SLES）、化學防腐劑，亦不含皂鹼，且PH值呈弱酸。記者葉卉軒／攝影
四款「艾瑪絲高階洗髮精」除全系列皆添加明星成分甘草次酸與檸檬酸外，亦訴求不添加矽靈、人工色素、界面活性劑（SLS、SLES）、化學防腐劑，亦不含皂鹼，且PH值呈弱酸。記者葉卉軒／攝影

為什麼美髮專家總是提倡，「洗髮一定要洗二遍」呢？台灣髮品AROMASE艾瑪絲指出，第一次是帶走頭皮上的多餘油脂和髒汙，第二次則是加強清潔長期累積頭皮與毛孔未被清潔掉的「固態油脂」。

此外，由於台灣氣候潮濕悶熱，又加上現代人的飲食習慣、作息不正常、壓力大、空氣汙染都會讓肌膚與頭皮越好發敏感，易受刺激進而油脂分泌不平衡，也使得約80%國人皆屬油性或中性頭皮，頭皮清潔課題愈顯重要。

AROMASE艾瑪絲提醒，「固態油脂」是未被清潔掉的油脂結合頭皮的老廢角質所形成，用一般洗髮精是難以清除的，因為它是從毛孔凹槽堆積至頭皮表層與髮根，就像是攀附髮根的拖油瓶一般，進而導致大大小小的頭皮問題。

輕則導致出油快速、髮型油塌、頭油異味等形象問題，重則產生頭癢、頭皮痘痘、髮絲變細、不正常掉髮等影響著生活品質。

且由於頭皮身為全身僅次於眼皮薄度的皮膚，甚至比臉還嬌嫩，在挑選淨化型產品時，AROMASE艾瑪絲建議，應以溫和不過度刺激的劑型為優先考量。

像是「5α捷利爾頭皮淨化液」，便是將中藥裡常用來舒緩鎮靜肌膚問題的甘草作為明星成份，而四款「艾瑪絲高階洗髮精」除全系列皆添加明星成分甘草次酸與檸檬酸外，亦訴求不添加矽靈、人工色素、界面活性劑（SLS、SLES）、化學防腐劑，亦不含皂鹼，且PH值呈弱酸。

除了正確健康洗髮，可減少堆積的固態油脂外，AROMASE艾瑪絲也提醒，清潔類產品畢竟停留在頭皮上的時間不多，建議還可以進一步選用「草本強健養髮精華液」，如同頭皮化妝水，讓頭皮早晚額外補充養份，以三步驟徹底淨化養護頭皮，讓頭髮健康蓬鬆起來。

艾瑪絲提倡，「淨化液、洗髮精、精華液」，三步驟淨化養護頭皮，讓頭髮站起來。 記者葉卉軒／攝影
艾瑪絲提倡，「淨化液、洗髮精、精華液」，三步驟淨化養護頭皮，讓頭髮站起來。 記者葉卉軒／攝影
台灣髮品艾瑪絲AROMASE近期以「缺角」包裝、搭配盲人點字的巧妙設計，入圍英國美妝奧斯卡獎Pure Beauty Global Awards的新獎項「最佳多元包容髮品」。 記者葉卉軒／攝影
台灣髮品艾瑪絲AROMASE近期以「缺角」包裝、搭配盲人點字的巧妙設計，入圍英國美妝奧斯卡獎Pure Beauty Global Awards的新獎項「最佳多元包容髮品」。 記者葉卉軒／攝影

洗髮 掉髮

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