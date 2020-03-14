藝術家瘋玩LACOSTE「巴黎鱷魚臉」機車又好笑 買起來！

自從Louise Trotter接任LACOSTE，成為品牌第一任女性創意總監後，LACOSTE一改老邁形象變新潮，近期更釋出與三位藝術家的合作限定款，展現全新的法式運動休閒時尚（French athleisure chic）風格，不論是萌趣小圖或是漫畫版鱷魚圖像，都讓人想掏錢買單。

即將在3月25日開賣的LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名系列，展現了新世代的青春氣息，一口氣和3位藝術家FriendsWithYou、Jeremyville以及Jean-Michel Tixier合作，多采多姿的色彩與想像，讓鱷魚粉相當期待。雙人組藝術家FriendsWithYou的作品精巧細膩又療癒，瞬間喚醒心中快樂又任性的小孩，展現純真可愛的藝術風。插畫家Jeremyville擅長古靈精怪、充滿童真的卡漫，這次以滿滿的鱷魚綠色系幽默塗鴉，打造他幻想中的叢林世界，也融入LACOSTE的網球元素。