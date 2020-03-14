聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝術家瘋玩LACOSTE「巴黎鱷魚臉」機車又好笑 買起來！
自從Louise Trotter接任LACOSTE，成為品牌第一任女性創意總監後，LACOSTE一改老邁形象變新潮，近期更釋出與三位藝術家的合作限定款，展現全新的法式運動休閒時尚（French athleisure chic）風格，不論是萌趣小圖或是漫畫版鱷魚圖像，都讓人想掏錢買單。
即將在3月25日開賣的LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名系列，展現了新世代的青春氣息，一口氣和3位藝術家FriendsWithYou、Jeremyville以及Jean-Michel Tixier合作，多采多姿的色彩與想像，讓鱷魚粉相當期待。雙人組藝術家FriendsWithYou的作品精巧細膩又療癒，瞬間喚醒心中快樂又任性的小孩，展現純真可愛的藝術風。插畫家Jeremyville擅長古靈精怪、充滿童真的卡漫，這次以滿滿的鱷魚綠色系幽默塗鴉，打造他幻想中的叢林世界，也融入LACOSTE的網球元素。
Jean-Michel Tixier則是展現了自信優雅的巴黎鱷魚臉，清晰有力的線條、詼諧又帶點諷刺的特質也呈現在這次的圖像中，它是Jean-Michel Tixier創造的鱷魚同伴，荒誕地拷貝了藝術家和周圍人們的身影，可能是時尚朝人、嗜錢如命的總裁或是花花公子，各種自信的「巴黎鱷魚」相當逗趣。LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名單品包括經典POLO衫、T恤、帽T、包袋、鞋履等，將鱷魚和幽默的法式精神融入其中，創造老牌新貌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言