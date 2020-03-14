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藝術家瘋玩LACOSTE「巴黎鱷魚臉」機車又好笑 買起來！

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LACOSTE X FriendsWithYou畫風細膩又療癒。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X FriendsWithYou畫風細膩又療癒。圖／LACOSTE提供

自從Louise Trotter接任LACOSTE，成為品牌第一任女性創意總監後，LACOSTE一改老邁形象變新潮，近期更釋出與三位藝術家的合作限定款，展現全新的法式運動休閒時尚（French athleisure chic）風格，不論是萌趣小圖或是漫畫版鱷魚圖像，都讓人想掏錢買單。

即將在3月25日開賣的LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名系列，展現了新世代的青春氣息，一口氣和3位藝術家FriendsWithYou、Jeremyville以及Jean-Michel Tixier合作，多采多姿的色彩與想像，讓鱷魚粉相當期待。雙人組藝術家FriendsWithYou的作品精巧細膩又療癒，瞬間喚醒心中快樂又任性的小孩，展現純真可愛的藝術風。插畫家Jeremyville擅長古靈精怪、充滿童真的卡漫，這次以滿滿的鱷魚綠色系幽默塗鴉，打造他幻想中的叢林世界，也融入LACOSTE的網球元素。

Jean-Michel Tixier則是展現了自信優雅的巴黎鱷魚臉，清晰有力的線條、詼諧又帶點諷刺的特質也呈現在這次的圖像中，它是Jean-Michel Tixier創造的鱷魚同伴，荒誕地拷貝了藝術家和周圍人們的身影，可能是時尚朝人、嗜錢如命的總裁或是花花公子，各種自信的「巴黎鱷魚」相當逗趣。LACOSTE X CROCOSERIES藝術家聯名單品包括經典POLO衫、T恤、帽T、包袋、鞋履等，將鱷魚和幽默的法式精神融入其中，創造老牌新貌。

LACOSTE X JJean-Michel Tixier的巴黎鱷魚臉超幽默。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X JJean-Michel Tixier的巴黎鱷魚臉超幽默。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier穿帽T的鱷魚短袖Polo衫，售價2,580元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier穿帽T的鱷魚短袖Polo衫，售價2,580元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X FriendsWithYou系列溫暖可愛。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X FriendsWithYou系列溫暖可愛。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier滿版鱷魚短袖Polo衫，售價5,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier滿版鱷魚短袖Polo衫，售價5,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier系列展現不同角色的巴黎鱷魚。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jean-Michel Tixier系列展現不同角色的巴黎鱷魚。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville塗鴉後背包，售價3,980元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville塗鴉後背包，售價3,980元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X FriendsWithYou黃色圓領T，售價3,180元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X FriendsWithYou黃色圓領T，售價3,180元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville 寶藍色Polo衫，售價2,580元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville 寶藍色Polo衫，售價2,580元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville塗鴉平底鞋，售價3,880元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville塗鴉平底鞋，售價3,880元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville系列以鱷魚綠作為各式動物圖像的主軸。圖／LACOSTE提供
LACOSTE X Jeremyville系列以鱷魚綠作為各式動物圖像的主軸。圖／LACOSTE提供

鱷魚 藝術家 巴黎

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