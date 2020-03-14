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無鋼圈內衣近4年成長三倍 華歌爾2020春夏首次全面強打

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
無鋼圈內衣近4年成長三倍，華歌爾2020春夏首次全面強打。 圖／華歌爾提供
無鋼圈內衣近4年成長三倍，華歌爾2020春夏首次全面強打。 圖／華歌爾提供

無鋼圈內衣近年來大受女性消費者喜愛，知名內衣品牌華歌爾2020年春夏推出一系列多款式的「3D 無鋼圈內衣」，訴求舒適集中外，還一口氣包含素面款、蕾絲款，以及背心式內衣。

其中，「無鋼圈素面款」採用WireFree 樹脂無鋼圈罩杯量身打造，以新型柔軟樹脂支撐片及輕量柔軟泡棉，並加寬雙層結構替代一般傳統的鋼圈。

「無鋼圈蕾絲款」則是採前後皆美的全蕾絲設計，高脇邊設計包覆贅肉、修飾身形，且訴求是約會心機款內衣，除有浪漫的蕾絲元素，還有下罩杯提托襯，具有UP效果。

「無鋼圈背心式內衣」則有著特殊造型的襯墊，左右邊有如貓咪耳朵，可補整胸部線條，且抽取式設計，清洗、攜帶都方便，是來自日本的 GOCOCI專利花生襯墊，既可穿出立體漂亮胸型，也可以輕鬆收納至行李箱。

貓咪

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