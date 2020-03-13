PTT掀「小Ｏ瓶」之亂！小棕、小黑、小金 你認識幾個？

想要買保養品，卻又一時叫不出來保養品的全名嗎？或許只記得神仙水、小棕瓶、小黑瓶等俗名與暱稱。最近PTT上，就有網友掀起「小O瓶」的討論，發現因為太多保養品，真正的品名「太長了」，跟本讓人很難記住，因此不少保養品牌很愛幫商品取「暱稱」，其中又以「小O瓶」的俗名最多。

PTT網友zhenbm62就整理了一些取名為小O瓶的保養品，快來看看認識幾個，是否都能記得真實的品名。

小棕瓶：雅詩蘭黛特潤超導修護露

小棕瓶應該算是雅詩蘭黛知名度最高的產品，但真實的品名多數人只知道「特潤」，加上包裝是棕色的，很自然就叫小棕瓶囉。

小黑瓶則是蘭蔻最有名的經典商品，之前品名是超進化肌因賦活露，2019年升級推出超未來肌因賦活露，為啥叫小黑瓶，因為瓶身就是黑色的啊！

小金瓶：嬌蘭皇家蜂王乳平衡油

這款小金瓶是范冰冰的愛用，品名是嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，因為平衡油就是金色的，叫小金瓶也是很合理。

小紅瓶：資生堂紅妍肌活露

資生堂旗下最多人愛用的紅妍肌活露，老實說名字很難記，所以用顏色叫小紅瓶，越叫業績越好。

小紫瓶：黛珂保濕美容液

黛珂這款小紫瓶的知名度也很高，其實品名也蠻好記的，當然有暱稱就更容易被記住囉。

小粉瓶：DARPHIN多效舒緩精華液

DARPHIN的商品顏色，通常都有種夢幻感，這款多效舒緩精華液，就是粉色系，也有暱稱叫小粉紅啦。

小白瓶：雅詩蘭黛PRO極速光感煥白全能精華

又是雅詩蘭黛，這款PRO極速光感煥白全能精華，名字有夠繞口，是2020年新上市的商品，白色包裝，剛好馬上先叫小白瓶。

小銀瓶：雅詩蘭黛PRO極速緊緻肌密全能精華

雅詩蘭黛有小白瓶，當然也能有小銀瓶，之前推出的熱賣商品，全名同樣超難記，小銀瓶剛好與小棕瓶相互呼應，一起賣出好成績。

小橘瓶：三得利蜜得絲多效極妍鎖濕菁華

光看這個品名，應該很少人能夠一字不漏的說出吧，剛好包裝就是橘色的，既然比較少見，直接叫小橘瓶也是剛剛好。

小綠瓶：DR.CINK一滴奇肌藜麥煥膚精

其實叫小綠瓶的保養品應該不少，網友特別點出這瓶小綠平，大概也是因為品名難記吧。

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