PTT掀「小Ｏ瓶」之亂！小棕、小黑、小金 你認識幾個？
想要買保養品，卻又一時叫不出來保養品的全名嗎？或許只記得神仙水、小棕瓶、小黑瓶等俗名與暱稱。最近PTT上，就有網友掀起「小O瓶」的討論，發現因為太多保養品，真正的品名「太長了」，跟本讓人很難記住，因此不少保養品牌很愛幫商品取「暱稱」，其中又以「小O瓶」的俗名最多。
PTT網友zhenbm62就整理了一些取名為小O瓶的保養品，快來看看認識幾個，是否都能記得真實的品名。
小棕瓶：雅詩蘭黛特潤超導修護露
小棕瓶應該算是雅詩蘭黛知名度最高的產品，但真實的品名多數人只知道「特潤」，加上包裝是棕色的，很自然就叫小棕瓶囉。
小黑瓶：蘭蔻超未來肌因賦活露（超進化肌因賦活露）
小黑瓶則是蘭蔻最有名的經典商品，之前品名是超進化肌因賦活露，2019年升級推出超未來肌因賦活露，為啥叫小黑瓶，因為瓶身就是黑色的啊！
小金瓶：嬌蘭皇家蜂王乳平衡油
這款小金瓶是范冰冰的愛用，品名是嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，因為平衡油就是金色的，叫小金瓶也是很合理。
小紅瓶：資生堂紅妍肌活露
資生堂旗下最多人愛用的紅妍肌活露，老實說名字很難記，所以用顏色叫小紅瓶，越叫業績越好。
小紫瓶：黛珂保濕美容液
黛珂這款小紫瓶的知名度也很高，其實品名也蠻好記的，當然有暱稱就更容易被記住囉。
小粉瓶：DARPHIN多效舒緩精華液
DARPHIN的商品顏色，通常都有種夢幻感，這款多效舒緩精華液，就是粉色系，也有暱稱叫小粉紅啦。
小白瓶：雅詩蘭黛PRO極速光感煥白全能精華
又是雅詩蘭黛，這款PRO極速光感煥白全能精華，名字有夠繞口，是2020年新上市的商品，白色包裝，剛好馬上先叫小白瓶。
小銀瓶：雅詩蘭黛PRO極速緊緻肌密全能精華
雅詩蘭黛有小白瓶，當然也能有小銀瓶，之前推出的熱賣商品，全名同樣超難記，小銀瓶剛好與小棕瓶相互呼應，一起賣出好成績。
小橘瓶：三得利蜜得絲多效極妍鎖濕菁華
光看這個品名，應該很少人能夠一字不漏的說出吧，剛好包裝就是橘色的，既然比較少見，直接叫小橘瓶也是剛剛好。
小綠瓶：DR.CINK一滴奇肌藜麥煥膚精
其實叫小綠瓶的保養品應該不少，網友特別點出這瓶小綠平，大概也是因為品名難記吧。
同場加映：
青春露／神仙水：SK-II青春露
看看SK-II，取名字就是厲害，直接叫青春露，大陸叫神仙水，於是就越來越紅，暱稱直接等於品名啊。
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