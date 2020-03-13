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居家健康窗簾最容易被忽略 HOLA、特力屋享5千現折5百

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
即日起至3/25至特力屋全台實體門市選購指定窗簾，可享單筆消費滿5,000元現折500元優惠。圖／特力屋提供
即日起至3/25至特力屋全台實體門市選購指定窗簾，可享單筆消費滿5,000元現折500元優惠。圖／特力屋提供

疫情延燒民眾更加關注居家環境品質。加上3、4月季節交替，正是過敏好發旺季，窗簾長期接觸室內外空氣，且拆洗不易，多數人從一年清一次，到從來沒清潔過的所在多有，長期積累灰塵、躲藏塵螨，成為引發疾病的溫床。居家業者建議，窗簾應定期清潔保養並適時換新，疫情延燒，也讓抗菌窗簾詢問度大增。目前包括HOLA、特力屋，在3/25前都有推出累計滿5,000元現折500元優惠。

紡織品是家中最容易藏菌的地方，加上部份大型居家織品鮮少清潔，成了細菌溫床，其中最常被忽略的正是家家必備的窗簾。

特力屋窗簾達人何國綸表示，窗簾一般可概略分為「軟式」和「硬式」兩大類，軟質窗簾多以布料編織而成，花色多變，但較容易沾染髒汙及塵螨躲藏其中，需要定期清潔或換新以保持潔淨。硬質窗簾泛指捲簾、百葉窗及調光簾等質地硬挺或使用塑料、金屬材質的窗簾，因材質特性，灰塵較不易吸附，也可避免塵螨躲藏其中，對家中有幼兒或過敏體質的人而言，有助於降低過敏發生機會。

選購窗簾前，建議可先初步量測窗框外緣的尺寸，並告知銷售人員窗戶型式及是否有裝潢窗簾盒，或拍下窗戶照片，便於門市人員判斷窗簾及軌道的尺寸與型式。若是買現成的窗簾，自行測量時應把握寧大勿小的概念。此外，窗簾的拉繩容易引起幼童好奇，稍有不慎可能造成意外，建議有幼童的家庭可選擇沒有拉繩、以手拉控制形式的窗簾，避免幼童遊戲時不慎遭拉繩勒傷。

隨著季節變化想要換窗簾，即日起至3/25至特力屋全台實體門市選購指定窗簾，可享單筆消費滿5,000元現折500元優惠。另外，HOLA特力和樂推出各式抗菌窗簾、抗菌地毯、抗菌踏墊及抗菌清潔用品，同樣在3/25前推出購買窗簾、地墊、地毯、抱枕滿5,000元現折500元優惠。

HOLA達芬防蟎抗菌素色地毯售價2,990元，特價5折。圖／HOLA提供
HOLA達芬防蟎抗菌素色地毯售價2,990元，特價5折。圖／HOLA提供
塑鋁百葉窗，因材質特性，灰塵較不易吸附。圖／特力屋提供
塑鋁百葉窗，因材質特性，灰塵較不易吸附。圖／特力屋提供
HOLA超細纖維抗菌吸水踏墊，40x60cm原價499元，特價買一送一、50x80cm原價799元，特價買一送一。圖／HOLA提供
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素色壓紋防蟎抗菌防焰窗簾270x165cm售價2,990元，特價1,990元、270x230cm售價3,490元，特價2,490元。圖／HOLA提供
素色壓紋防蟎抗菌防焰窗簾270x165cm售價2,990元，特價1,990元、270x230cm售價3,490元，特價2,490元。圖／HOLA提供

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