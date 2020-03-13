居家健康窗簾最容易被忽略 HOLA、特力屋享5千現折5百

疫情延燒民眾更加關注居家環境品質。加上3、4月季節交替，正是過敏好發旺季，窗簾長期接觸室內外空氣，且拆洗不易，多數人從一年清一次，到從來沒清潔過的所在多有，長期積累灰塵、躲藏塵螨，成為引發疾病的溫床。居家業者建議，窗簾應定期清潔保養並適時換新，疫情延燒，也讓抗菌窗簾詢問度大增。目前包括HOLA、特力屋，在3/25前都有推出累計滿5,000元現折500元優惠。

紡織品是家中最容易藏菌的地方，加上部份大型居家織品鮮少清潔，成了細菌溫床，其中最常被忽略的正是家家必備的窗簾。

特力屋窗簾達人何國綸表示，窗簾一般可概略分為「軟式」和「硬式」兩大類，軟質窗簾多以布料編織而成，花色多變，但較容易沾染髒汙及塵螨躲藏其中，需要定期清潔或換新以保持潔淨。硬質窗簾泛指捲簾、百葉窗及調光簾等質地硬挺或使用塑料、金屬材質的窗簾，因材質特性，灰塵較不易吸附，也可避免塵螨躲藏其中，對家中有幼兒或過敏體質的人而言，有助於降低過敏發生機會。

選購窗簾前，建議可先初步量測窗框外緣的尺寸，並告知銷售人員窗戶型式及是否有裝潢窗簾盒，或拍下窗戶照片，便於門市人員判斷窗簾及軌道的尺寸與型式。若是買現成的窗簾，自行測量時應把握寧大勿小的概念。此外，窗簾的拉繩容易引起幼童好奇，稍有不慎可能造成意外，建議有幼童的家庭可選擇沒有拉繩、以手拉控制形式的窗簾，避免幼童遊戲時不慎遭拉繩勒傷。