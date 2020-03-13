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打破完美比例！GU靠身高158公分虛擬模特兒收攏消費者的心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU虛擬模特兒YU（右一）與品牌全球代言人中条彩未及演員水川麻美共同演繹即將上市的女裝春季新品洋裝系列。圖／GU提供
GU虛擬模特兒YU（右一）與品牌全球代言人中条彩未及演員水川麻美共同演繹即將上市的女裝春季新品洋裝系列。圖／GU提供

向來服裝品牌在拍攝形象廣告時，都會找來高且瘦的女模來展現所謂的「完美比例」，不過日式平價時尚品牌GU感受到女孩們的心聲，在這季創造了身高僅158公分，接近亞洲女性身材的虛擬模特兒YU，一同詮釋春夏新品。而H&M也關注多元身材議題，請來黑人美女靈魂樂歌手Justine Skye合作，操刀聯名系列，主打寬鬆剪裁輪廓。

GU參考了200位以上的日本女性，經由測量每一位體型後，參考整體數據的平均值，才定調出YU的外型。圖／GU提供
GU參考了200位以上的日本女性，經由測量每一位體型後，參考整體數據的平均值，才定調出YU的外型。圖／GU提供

為了要傳達服裝更真實的樣貌，GU刻意打造了個頭嬌小的虛擬模特兒YU，塑造出也是容易吃胖的設定，貼近多數女性的生活煩惱。並連同品牌全球代言人中条彩未及演員水川麻美共同演繹即將上市的女裝春季新品洋裝系列。GU參考了200位以上的日本女性，經由測量每一位體型後，參考整體數據的平均值，才定調出YU的外型。今後這位虛擬模特兒也會因應消費者的需求變化成各式各樣的體型，提供更多元的穿搭企劃，GU希望透過「YU」的誕生，落實讓時尚更隨心所欲的品牌理念。

H&M的Justine Skye聯名系列，主打寬鬆剪裁輪廓。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列，主打寬鬆剪裁輪廓。圖／H&M提供

不只是GU觀察到多元身材的議題，H&M最新的Justine Skye聯名系列，也傳達了這個概念。黑人美女歌手Justine Skye就曾表示，穿搭時極力推崇舒適感，唯有舒適感才能讓她更有力量地去表達自我，「所以我所設計的單品總是將舒適性擺在第一位」。所以這系列同時融入了街頭與運動休閒兼具的單品，如螢光色短褲及同色露肚上衣、或腰部配有抽繩的銀色短裙。此外，剪裁寬鬆的歐根紗襯衫及短褲套裝、印有Justine圖像復古T恤，不乏俏皮可愛的感覺，且易於搭配。

H&M的Justine Skye聯名系列銀色外套999元。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列銀色外套999元。圖／H&M提供

H&M的Justine Skye聯名系列漁夫帽499元。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列漁夫帽499元。圖／H&M提供

H&M的Justine Skye聯名系列螢光綠短褲699元。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列螢光綠短褲699元。圖／H&M提供

H&M的Justine Skye聯名系列露肚上衣799元。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列露肚上衣799元。圖／H&M提供

H&M的Justine Skye聯名系列T恤499元。圖／H&M提供
H&M的Justine Skye聯名系列T恤499元。圖／H&M提供

品牌 模特兒

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