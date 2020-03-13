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莎莉賽隆美得不像話 艾瑪羅伯茲Capucines迷你款超好看

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
莎莉賽隆集又高又瘦超俐落，背著Capucines迷你手袋美到不像話。圖／LV提供
莎莉賽隆集又高又瘦超俐落，背著Capucines迷你手袋美到不像話。圖／LV提供

艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、莎莉賽隆（Charlize Theron）把連身褲穿得真好看，尤其莎莉賽隆又瘦又高，令人艷羨，兩人同時背著路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Capucines迷你包款，都是輕鬆易學的穿搭範例，艾瑪羅伯茲更以桃粉色手袋作為造型亮點。

莎莉賽隆穿AMO丹寧連身褲，搭Isabel Marant靴款，搭襯黑色Capucines迷你包款，整個人美得不像話，俐落又有型；艾瑪羅伯茲擇是穿了漸染色Madewell連身褲，她搭襯的是桃紅色Capucines迷你包款，甚為亮眼。吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）有超模的極佳身材，全身上下以路易威登大衣、外套配褲裝或裙款搭配，背Capucines迷你系列氣場無敵強，尤其吉吉哈蒂德身穿2020秋冬天空藍男裝大衣的造型，帥氣吸睛。

蘿拉哈里爾（Laura Harrier）與電影《她們》的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），近期也選用路易威登旗下的Capucines迷你款，這是經歷250道工序才打造完成的頂級包款，為2013年推出的手袋，以路易威登創始店的街道命名，代表了路易威登皮革工藝的成就，運用頂級皮革馬鞍縫法製成，特色在於邊角弧線，以及垂蓋搭扣放在外側露出Monogram花朵、若置於內側則露出LV字母的設計；包款細節包括串珠、紋繡、裝飾花卉和皮製花瓣等裝飾，目前共有4種尺寸。

吉吉哈蒂德身穿路易威登2020秋冬男裝大衣、配戴AMAVII墨鏡，手上拎白色Capucines迷你手袋。圖／LV提供
吉吉哈蒂德身穿路易威登2020秋冬男裝大衣、配戴AMAVII墨鏡，手上拎白色Capucines迷你手袋。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供
蘿拉哈里爾背著黑色的Capucines迷你手袋，簡約低調。圖／LV提供
蘿拉哈里爾背著黑色的Capucines迷你手袋，簡約低調。圖／LV提供
路易威登好友艾瑪史東背著Capucines迷你手袋，肩上還掛著一只Keepall旅行袋。圖／LV提供
路易威登好友艾瑪史東背著Capucines迷你手袋，肩上還掛著一只Keepall旅行袋。圖／LV提供
艾瑪羅伯茲把Capucines迷你手袋詮釋得相當搶眼。圖／LV提供
艾瑪羅伯茲把Capucines迷你手袋詮釋得相當搶眼。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供
佛蘿倫絲普伊詮釋桃粉色Capucines迷你手袋，搭配橘色相當亮眼。圖／LV提供
佛蘿倫絲普伊詮釋桃粉色Capucines迷你手袋，搭配橘色相當亮眼。圖／LV提供
吉吉哈蒂德以路易威登的服裝搭襯Capucines迷你手袋，奢華優雅。圖／LV提供
吉吉哈蒂德以路易威登的服裝搭襯Capucines迷你手袋，奢華優雅。圖／LV提供
卡莉克勞斯身穿路易威登套裝與鞋履，搭襯Capucines迷你桃粉色手袋。圖／LV提供
卡莉克勞斯身穿路易威登套裝與鞋履，搭襯Capucines迷你桃粉色手袋。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供
Capucines迷你手袋，售價16萬6,000元。圖／LV提供

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