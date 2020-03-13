莎莉賽隆美得不像話 艾瑪羅伯茲Capucines迷你款超好看

艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）、莎莉賽隆（Charlize Theron）把連身褲穿得真好看，尤其莎莉賽隆又瘦又高，令人艷羨，兩人同時背著路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Capucines迷你包款，都是輕鬆易學的穿搭範例，艾瑪羅伯茲更以桃粉色手袋作為造型亮點。

莎莉賽隆穿AMO丹寧連身褲，搭Isabel Marant靴款，搭襯黑色Capucines迷你包款，整個人美得不像話，俐落又有型；艾瑪羅伯茲擇是穿了漸染色Madewell連身褲，她搭襯的是桃紅色Capucines迷你包款，甚為亮眼。吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）有超模的極佳身材，全身上下以路易威登大衣、外套配褲裝或裙款搭配，背Capucines迷你系列氣場無敵強，尤其吉吉哈蒂德身穿2020秋冬天空藍男裝大衣的造型，帥氣吸睛。