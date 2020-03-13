TAG HEUER智能表再進化 操作流暢、功能更強大

以瑞士製作智能表成為製表產業先驅的泰格豪雅（TAG Heuer）沒有因為巴塞爾珠寶暨鐘表展取消之後，而停止曝光新品計畫。今天就正式揭開了新一代Connected智能腕表的面紗，連熟悉品牌的鐘表經銷商都忍不住驚呼「操作起來更為流暢！」

從2015年開始算，今年推出的這只Connected智能表，已經是TAG Heuer的第三代作品。跟過去的系列或是競爭品牌相比，這只智能表的外觀更接近了傳統的機械表質感，像是其中採用二級鈦金屬製成表殼、表鍊的設計，或是運用藍寶石水晶玻璃表鏡的作法，都能看得出TAG Heuer向經典表款致敬，和想要與眾不同的決心。但除了質感上的優化，品牌還是把亮點置於功能的改革，發揮與運動連結的精神，搭載Wear OS by Google的應用程式，支援高爾夫、跑步、單車、步行、健身等諸多活動，配戴者可以透過腕表直接追蹤自己的運動狀態。