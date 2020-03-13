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TAG HEUER智能表再進化 操作流暢、功能更強大

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約58,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約58,900元。圖／TAG Heuer提供

以瑞士製作智能表成為製表產業先驅的泰格豪雅（TAG Heuer）沒有因為巴塞爾珠寶暨鐘表展取消之後，而停止曝光新品計畫。今天就正式揭開了新一代Connected智能腕表的面紗，連熟悉品牌的鐘表經銷商都忍不住驚呼「操作起來更為流暢！」

從2015年開始算，今年推出的這只Connected智能表，已經是TAG Heuer的第三代作品。跟過去的系列或是競爭品牌相比，這只智能表的外觀更接近了傳統的機械表質感，像是其中採用二級鈦金屬製成表殼、表鍊的設計，或是運用藍寶石水晶玻璃表鏡的作法，都能看得出TAG Heuer向經典表款致敬，和想要與眾不同的決心。但除了質感上的優化，品牌還是把亮點置於功能的改革，發揮與運動連結的精神，搭載Wear OS by Google的應用程式，支援高爾夫、跑步、單車、步行、健身等諸多活動，配戴者可以透過腕表直接追蹤自己的運動狀態。

不僅實用功能更強大，個人化也是第三代Connected智能表吸引人的優點，包括在螢幕上，使用者可以在五個持續顯示的機械式表面，或電子化表面中進行選擇，並能進一步設定專屬的個性化外觀。其次表帶還具備快拆功能，不論是具有紅色縫線的經典黑色鱷魚紋表帶、銀色精鋼材質鍊帶，或是風格大膽的紅色、橙色、卡其綠色的橡膠款表帶，均可依個人風格及不同配戴場合隨興搭配。

泰格豪雅正式推出第三代Connected智能腕表，以更強大的功能吸引消費者關注。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅正式推出第三代Connected智能腕表，以更強大的功能吸引消費者關注。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約58,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約58,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，TI2噴砂表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約77,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，TI2噴砂表殼搭配黑色陶瓷表圈、橡膠表帶，約77,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，約63,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，約63,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅第三代Connected智能腕表，支援了多個運動程式包括高爾夫球。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅第三代Connected智能腕表，支援了多個運動程式包括高爾夫球。圖／TAG Heuer提供

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