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什麼行李箱也能抗菌？看好台灣市場Ace袋包品牌來台展店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
有抗菌功能的Proteca 360T WHITE EDTION行李箱。圖／Ace提供
有抗菌功能的Proteca 360T WHITE EDTION行李箱。圖／Ace提供

主打機能性又兼具美型外觀的日系Ace袋包品牌，進駐台北忠孝SOGO百貨。圖／Ace提供
主打機能性又兼具美型外觀的日系Ace袋包品牌，進駐台北忠孝SOGO百貨。圖／Ace提供

台灣消費者又有新選擇了！繼去年義大利奢華行李箱來台後，主打機能性又兼具美型外觀的日系Ace袋包品牌，也選在此刻進駐，開出全台第一家據點，主打的抗菌系列產品，切合目前抗疫的話題，而備受矚目。

前女團「史派蘿小姐」的Nikki曾韋綺受邀擔任Ace剪綵嘉賓。圖／Ace提供
前女團「史派蘿小姐」的Nikki曾韋綺受邀擔任Ace剪綵嘉賓。圖／Ace提供

日本Ace袋包品牌，成立至今已有80年的歷史，過去幾年都在東南亞展店，直到如今為了紀念品牌創立週年，而選在此刻進駐台北忠孝SOGO百貨，成立在台第一家據點。品牌透露，看好機能性行李箱的需求大增，所以在去年10月成立台灣分公司，要深耕台灣市場。所以首波主打商品就是兼具抗菌、抗病毒及防臭功能的Proteca 360T White Edition行李箱系列，經過日本抗菌製品技術協會的認證。不只箱體抗菌，連滑輪和內裝都使用讓病菌不易滋生的材質製成，因此在試賣期間就廣受消費者好評，現在只能採預定制，最快要一個月才能入手。

而在全新據點開幕當天，曾以女團「史派蘿小姐」出道的Nikki曾韋綺則受邀擔任剪綵嘉賓，熱愛旅行的她也表示「雖然白色很怕髒，但要入手還是會挑Proteca的抗菌系列行李箱 」。除了抗菌產品之外，Ace最知名的就是利用獨家技術結合聚丙烯和玻璃纖維，打造出超輕量的Proteca Aeroflex Light行李箱，約29吋的箱體僅有2.4公斤，要挑戰市場最輕。值得一提的是，由於關稅限制，因此在台的售價會比日本多出一成，但為了回饋消費者Ace也從即日起到3月22日為止，祭出8折優惠，所以比出國買還超值。

HaNT Lamienne大型行李箱11,800元。圖／Ace提供
HaNT Lamienne大型行李箱11,800元。圖／Ace提供

Proteca Aeroflex Light登機箱20,000元。圖／Ace提供
Proteca Aeroflex Light登機箱20,000元。圖／Ace提供

Proteca 360T WHITE EDTION行李箱，連內裝都抗菌。圖／Ace提供
Proteca 360T WHITE EDTION行李箱，連內裝都抗菌。圖／Ace提供

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