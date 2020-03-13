氣質法式料理／鮮豔爽口「烤蔬菜凍」在家就能作

製作法式料理都很困難嗎？《森林裡的法國食年》作者分享法國鄉村料理，結合當地人的智慧，品嘗得到法式風情的口味，也比精緻餐廳料理更容易上手。

這道「烤蔬菜凍」色彩鮮豔，光看就療癒，在家也能製作，宴請親朋好友時可提早製作，開飯端出來當前菜，定會引來讚嘆的驚呼聲喔，巧手的你現在就來學學。

【法式烤蔬菜凍DIY】

這道料理需要很長的時間製作，不妨稍微提早一點製作，蔬菜凍能在冰箱裡保存24 個小時。我們能將這道菜運用在前菜或是開胃菜跟幾片烤過的雜糧麵包一起享用，或是搭配冷肉、火腿之類的食材，最後用乳酪或是水果來結束一場滿足且美味的家庭晚餐。

● 食材：

1顆 黃甜椒

1顆 紅甜椒

1顆 茄子

2條 櫛瓜（可選黃綠色各一）

2顆 紅洋蔥

1小把 新鮮巴西里

1小把 歐式香菜

1小把 羅勒

5∼6 大匙 橄欖油

3小撮 Espelette 辣椒粉

4支百里香

180g 油漬番茄

● 作法

1. 將甜椒切成二等份或是四等份，茄子和櫛瓜切成長片狀（利用削皮器或是切片機）約1cm的厚度，洋蔥也切成片狀。將巴西里葉、羅勒葉、歐式香菜葉摘下，隨意切成大片狀之後，放入調理碗裡備用。

2. 將烙盤放在火爐上加熱，放入蔬菜片，每面各烤1 分鐘，依照切片的大小斟酌烙烤的時間。烙烤好的蔬菜片鋪放在大盤子上，全部烙烤好後，淋上橄欖油，撒上辣椒粉以及切碎的香草，加入百里香葉，最後用手將蔬菜和香草混合均勻。

3. 取1 個約20或是22公分長的烤模，底層鋪上一張食用的玻璃紙，烤模四面也需將玻璃紙貼合。再將蔬菜依序放入層層疊著，油漬番茄最好置於中層位置，再疊上其它顏色相同的蔬菜，堆疊好後，用湯匙背面將蔬菜壓緊。

4. 將玻璃紙蓋上，放進一個大小適中的箱子或是深盤裡，再放上一個盤子疊上一個重物，最後放到冰箱冷藏一個晚上。取下重物，將蔬菜凍倒扣在盤子上，切片即可享用。

【摘文選自《森林裡的法國食年》、作者：陳芓亮、圖文：幸福文化提供】

書名／《森林裡的法國食年》、作者／陳芓亮、圖／幸福文化提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康