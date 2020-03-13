帶牠回家前3大要點先確認！與毛小孩共度的幸福下半場

毛小孩是人類最好的朋友，迎接等家的毛小孩，共度快樂人生下半場！已經退休的長者們，生活突然多出空檔，不少人可能會考慮認養毛小孩，給牠們溫暖的家。家裡有牠們相伴，就會多了歡樂的笑聲，但一旦決定飼養，就要為這個孩子負起一輩子的責任，想當個負責任的飼主，一定要為毛小孩的「終生幸福」先做個通盤考量。

「我也適合養寵物嗎」？步入高齡化社會的日本，有許多長者與毛小孩共度著幸福的生活，《60歲開始與毛小孩共度幸福人生》書中提到，其實只要做好準備，沒有想像中這麼困難！

以下整理飼養毛小孩之前，必須確認的3大事項如下：

1.事先取得家人同意

除了確認住的空間能夠養寵物，飼養前要取得同住家人的共識並完善溝通，是每個人養毛小孩前必須先做好的準備，並不是喜歡就立刻帶回家，以免造成家庭內的矛盾，也是負責任的態度。

如果本身條件不允許把毛小孩飼養在家，但又希望接觸互動，在體力允許的情況下，考慮到相關單位擔任志工服務，把愛帶給更多流浪毛小孩，一樣能感受到照顧的樂趣，找到心靈寄託。

與毛小孩共度幸福的人生下半場是每個飼主的願望。示意圖／ingimage提供

2.確認自身經濟與體力

飼料、罐罐、疫苗、結紮、就醫.....，飼養毛小孩是必須「出錢出力」的長期過程，當主人前請先確認負擔得起飼養相關花費，尤其在日常照顧上，清掃環境跟外出散步都與本身體力相關。先計算出自己可以負擔金額與照顧範圍，可評估自己是否合適成為飼主。

當一個負責任的飼主，帶毛小孩回家前先考量經濟是否能負擔。示意圖／ingimage提供

3.預先找到隨時可接手照顧者

毛小孩與長者共度幸福時光。示意圖／ingimage提供

「當我生病的時候，這孩子要怎麼辦？」、「能跟毛小孩共度一生嗎？」，這是許多飼主暗自擔心的問題。無論是什麼年齡層，都難以避免「萬一」。《60歲開始與毛小孩共度幸福人生》書中建議，飼主應該準備好「寵物確認筆記」，只要用一般的筆記本就可以開始了，登記寵物的基本資料、接種疫苗時間、有無結紮、常去的動物醫院、喜歡的食物與日常習慣、平日遊戲與互動等，並預先找到隨時可接手照顧的親友，有備無患，主人與毛小孩可以更安心生活。

毛小孩是我們的重要家人。示意圖／ingimage提供

毛小孩不只是我們的家人，更是生活中相依相伴的好夥伴，能與心愛的毛小孩共度幸福人生下半場，是許多橘世代飼主的願望，定期帶毛小孩散步、照顧牠、用愛建立與寵物之間的緊密羈絆，對年長者心靈有相當的療癒，也有全新的寄託，做好萬全準備後，就開心迎接新家人來臨吧。