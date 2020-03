帶牠回家前3大要點先確認！與毛小孩共度的幸福下半場

毛小孩是人類最好的朋友,迎接等家的毛小孩,共度快樂人生下半場!已經退休的長者們,生活突然多出空檔,不少人可能會考慮認養毛小孩,給牠們溫暖的家。家裡有牠們相伴,就會多了歡樂的笑聲,但一旦決定飼養,就要為這個孩子負起一輩子的責任,想當個負責任的飼主,一定要為毛小孩的「終生幸福」先做個通盤考量。

「我也適合養寵物嗎」?步入高齡化社會的日本,有許多長者與毛小孩共度著幸福的生活,《60歲開始與毛小孩共度幸福人生》書中提到,其實只要做好準備,沒有想像中這麼困難!

以下整理飼養毛小孩之前,必須確認的3大事項如下:

1.事先取得家人同意

除了確認住的空間能夠養寵物,飼養前要取得同住家人的共識並完善溝通,是每個人養毛小孩前必須先做好的準備,並不是喜歡就立刻帶回家,以免造成家庭內的矛盾,也是負責任的態度。

如果本身條件不允許把毛小孩飼養在家,但又希望接觸互動,在體力允許的情況下,考慮到相關單位擔任志工服務,把愛帶給更多流浪毛小孩,一樣能感受到照顧的樂趣,找到心靈寄託。

與毛小孩共度幸福的人生下半場是每個飼主的願望。示意圖/ingimage提供

2.確認自身經濟與體力

飼料、罐罐、疫苗、結紮、就醫.....,飼養毛小孩是必須「出錢出力」的長期過程,當主人前請先確認負擔得起飼養相關花費,尤其在日常照顧上,清掃環境跟外出散步都與本身體力相關。先計算出自己可以負擔金額與照顧範圍,可評估自己是否合適成為飼主。

當一個負責任的飼主,帶毛小孩回家前先考量經濟是否能負擔。示意圖/ingimage提供

3.預先找到隨時可接手照顧者

毛小孩與長者共度幸福時光。示意圖/ingimage提供

「當我生病的時候,這孩子要怎麼辦?」、「能跟毛小孩共度一生嗎?」,這是許多飼主暗自擔心的問題。無論是什麼年齡層,都難以避免「萬一」。《60歲開始與毛小孩共度幸福人生》書中建議,飼主應該準備好「寵物確認筆記」,只要用一般的筆記本就可以開始了,登記寵物的基本資料、接種疫苗時間、有無結紮、常去的動物醫院、喜歡的食物與日常習慣、平日遊戲與互動等,並預先找到隨時可接手照顧的親友,有備無患,主人與毛小孩可以更安心生活。

毛小孩是我們的重要家人。示意圖/ingimage提供

毛小孩不只是我們的家人,更是生活中相依相伴的好夥伴,能與心愛的毛小孩共度幸福人生下半場,是許多橘世代飼主的願望,定期帶毛小孩散步、照顧牠、用愛建立與寵物之間的緊密羈絆,對年長者心靈有相當的療癒,也有全新的寄託,做好萬全準備後,就開心迎接新家人來臨吧。